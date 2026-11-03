Le Technical Watchmaker Show repense son positionnement

La septième édition du salon de la sous-traitance horlogère et de la microtechnique devrait avoir lieu les 15 et 16 septembre 2027. Initialement prévue en septembre, elle a été annulée faute d’un nombre suffisant d’exposants. Le Technical Watchmaker Show indique ce mardi avoir mis à profit ce report pour repenser son positionnement.

Les organisateurs de ce rendez-vous se sont donc employés à adopter un format de deux jours, avec des structures de stands plus légères et plus pratiques et, en conséquence, des tarifs allégés. C’est aussi une façon de soutenir les exposants, souvent confrontés ces derniers mois à d’importants aléas conjoncturels.

Une inconnue de taille concerne le nombre d’inscriptions. Un appel a donc été lancé à toute l’industrie pour que cette manifestation perdure. « Sa disparition serait une perte considérable pour l’Arc jurassien, pour son tissu économique et pour le rayonnement de son industrie », estiment les organisateurs. /ats-gbe

