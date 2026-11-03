Le Gouvernement n’entend pas intervenir sur l’offre de soins en physiothérapie

L’offre de soins en physiothérapie ambulatoire est suffisante et une intervention du Canton ne se justifie pas. Le Gouvernement jurassien a répondu hier à une question écrite de Patrick Chapuis (PCSI). Le député au Parlement s’inquiétait de la situation financière des cabinets de physiothérapie et de la valeur du point tarifaire, donc des rémunérations de la profession. L’Exécutif explique sans sa réponse que le nombre de professionnels a sensiblement augmenté dans le Jura, les coûts aussi… Le nombre de physiothérapeutes a augmenté de 26 % et celui des cabinets de physiothérapie de 210 % entre 2020 et 2025. Une hausse qui témoigne d’une dynamique importante de développement de l’offre sur le territoire cantonal, indique le Gouvernement.

Les coûts bruts par assuré jurassien sont passés de 121 à 160 francs soit une augmentation de 32% entre 2021 et 2024, c’est beaucoup plus que la moyenne suisse située à 14%. L’Exécutif en conclut que le la valeur du point tarifaire actuellement applicable dans le Jura, fixée à 95 centimes, « semble a priori attractive » pour les prestataires de soins. Il n’entend donc pas décider d’augmentation des tarifs alors que - lors du dernier Parlement - une pétition remise à la Chancellerie jurassienne réclamait une hausse substantielle des tarifs des physiothérapeutes. /rce