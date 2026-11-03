Pierre-André Marchand : « Je n’ai vécu que d’amitiés »

« Les relations, je n’en ai rien à faire mais les amitiés, oui » : Pierre-André Marchand résume ainsi sa vie qui fait l’objet d’un documentaire. La première du film « Pierre-André Marchand, du Sud et de la Nuit » aura lieu ce mercredi à 17h30 à Cinémont à Delémont. Le film de 60 minutes et été réalisé par Romain Guélat et est produit par Image & Son à l’initiative du patron de la société jurassienne, Pierre Steulet. Le documentaire montre les diverses facettes de Pierre-André Marchand comme celle du poète et du chansonnier et va donc bien au-delà de celle de créateur du journal satirique « La Tuile ». A 83 ans, l’habitant de Soulce se dit toujours « dégoûté par l’injustice » mais affirme « n’avoir vécu que d’amitiés ». « C’est aussi ce que j’aime dans le Jura, c’est ce côté amical, ce côté accueillant et ce côté hospitalier », souligne Pierre-André Marchand. « Je suis très touché que ce film existe parce que je n’ai pas l’habitude que quelqu’un d’officiel se dise que je mérite un bout de film », indique aussi Pierre-André Marchand. « Franchement, je trouve qu’ils ont fait un sacré bon boulot à partir d’un vieux kroumir comme moi », s’amuse celui qui a grandi à Sonvilier.