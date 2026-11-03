La gare de Tramelan fait peau neuve

La gare de Tramelan changera de visage. Durant deux ans, des travaux auront lieu afin d’améliorer la mobilité de la gare. « Cette gare posait des problèmes d’accessibilité et c’est une bonne nouvelle que l’on puisse enfin commencer ces travaux », indique Rébecca Dougoud, directrice des Chemins de Fer du Jura. Les rénovations commenceront le 4 janvier 2027 et se termineront d’ici 2029. Ce projet, porté par les CJ et la commune, s’élève à un montant total de 30 millions de francs et sera pris en charge par la Confédération. Ainsi, les quais et les voies seront entièrement rénovés et trois parkings à vélo seront installés. Une nouvelle passerelle verra également le jour. Cette rénovation est un investissement pour les 40, voire 50 prochaines années selon la commune et les Chemins de Fer du Jura. La commune tramelote profitera aussi de cette mise à neuf pour renouveler plusieurs infrastructures souterraines dans l'ensemble du secteur de la gare. Ces modifications entraîneront quelques changements quant à la manière de se déplacer. « A certaines périodes, il n’y aura plus de train, mais des bus de remplacement seront mis en place », assure Rébecca Dougoud.