Quatre créations régionales soutenues par le fOrum culture

L’association a décidé de soutenir quatre projets de compagnies régionales de théâtre parmi ...
Quatre créations régionales soutenues par le fOrum culture

L’association a décidé de soutenir quatre projets de compagnies régionales de théâtre parmi les quinze dossiers déposés à l’issue d’un appel à projets.

Le spectacle « Alcôves » de la compagnie jurassienne Provisoire sera notamment soutenu par le fOrum culture. (Photo : Nicolas Montandon). Le spectacle « Alcôves » de la compagnie jurassienne Provisoire sera notamment soutenu par le fOrum culture. (Photo : Nicolas Montandon).

Quatre compagnies régionales de théâtre bénéficieront du soutien du fOrum culture. L’association a dévoilé mardi les dossiers retenus à l’issue de l’appel à projets lancé en avril et pour lequel quinze candidatures avaient été déposées. Au niveau jurassien, sa commission « création et diffusion » a choisi le spectacle « Alcôves » de la compagnie Provisoire qui propose un seul-en-scène qui ausculte les rapports humains d’une paroisse jurassienne dans les années 1990 et le projet « Faire l’amour avec des fantômes » de la compagnie MiMesis qui consiste en un spectacle pluridisciplinaire réalisé à partir de véritables archives queer.

Deux projets bernois seront également soutenus : la compagnie FRAKT’ pour « Ours dans l’univers » et la compagnie La Dalle avec son spectacle « Culpa ». Les quatre créations seront accompagnées et coproduites par le fOrum culture. Elles verront le jour entre septembre 2027 et décembre 2028. /comm-alr


 

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