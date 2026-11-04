Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

Les citoyens du Noirmont ont avalisé mardi soir à l’unanimité plusieurs crédits en assemblées communale. Ils ont accepté une enveloppe de 65'000 francs pour la création d’une sortie de secours complémentaire à l’Espace polyvalent ainsi que 30'000 francs pour le changement des portes du hangar des pompiers. Une somme de 115'000 francs pour un passage piéton provisoire et un chemin d’accès provisoire à Sous la Velle a aussi passé la rampe en vue de la réalisation de la nouvelle halte ferroviaire. Un crédit d’étude de 11'000 francs pour des travaux de sécurisation du secteur de la Bouège a également été adopté. Enfin, l’assemblée a donné son aval à une dépense de 132'600 francs sur 5 ans pour un changement de serveur et un nouveau contrat pour l’infrastructure informatique. /fco

