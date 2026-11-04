Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

L’assemblée communale qui s’est tenue ce mardi soir dans le village taignon a facilement adopté ...
Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

L’assemblée communale qui s’est tenue ce mardi soir dans le village taignon a facilement adopté diverses enveloppes financières.

Plusieurs crédits ont passé la rampe au Noirmont (Photo libre de droits). Plusieurs crédits ont passé la rampe au Noirmont (Photo libre de droits).

Les citoyens du Noirmont ont avalisé mardi soir à l’unanimité plusieurs crédits en assemblées communale. Ils ont accepté une enveloppe de 65'000 francs pour la création d’une sortie de secours complémentaire à l’Espace polyvalent ainsi que 30'000 francs pour le changement des portes du hangar des pompiers. Une somme de 115'000 francs pour un passage piéton provisoire et un chemin d’accès provisoire à Sous la Velle a aussi passé la rampe en vue de la réalisation de la nouvelle halte ferroviaire. Un crédit d’étude de 11'000 francs pour des travaux de sécurisation du secteur de la Bouège a également été adopté. Enfin, l’assemblée a donné son aval à une dépense de 132'600 francs sur 5 ans pour un changement de serveur et un nouveau contrat pour l’infrastructure informatique. /fco 


 

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