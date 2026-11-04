Le Carnaval des enfants fait son retour à Porrentruy

Un nouveau comité a été mis sur pied pour organiser l’événement le dimanche 7 février 2027 ...
Le Carnaval des enfants fait son retour à Porrentruy

Un nouveau comité a été mis sur pied pour organiser l’événement le dimanche 7 février 2027. Le carnaval des enfants avait dû être annulé cette année, faute de bénévoles.

Le Carnaval des enfants est de retour à Porrentruy. (Photo : archives / Cédric Prudat) Le Carnaval des enfants est de retour à Porrentruy. (Photo : archives / Cédric Prudat)

Les confettis vont à nouveau voler au Carnaval des enfants à Porrentruy. Après une annulation cette année faute de bénévoles, la manifestation aura lieu dans quelques mois, organisée par un nouveau comité. Elle se tiendra le dimanche 7 février prochain, dans l’après-midi. Et non pas Mardi gras donc. « C’est peut-être plus facile pour les parents d’être présents un dimanche que le mardi après-midi. C’est un test, on verra ce que ça donne », explique Amanda Ciampi, membre du nouveau comité. /tbe


 

Actualités suivantes

Zenith : « La raison principale des difficultés, ce sont des raisons structurelles »

Zenith : « La raison principale des difficultés, ce sont des raisons structurelles »

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 10:54

« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 09:30

« Café des arts » : Les sorties littéraires signées Amandine Glauser

« Café des arts » : Les sorties littéraires signées Amandine Glauser

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 09:26

Les démocrates obtiennent la majorité au Sénat et à la Chambre

Les démocrates obtiennent la majorité au Sénat et à la Chambre

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 10:07

Articles les plus lus

Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 04:40

« Café des arts » : Les sorties littéraires signées Amandine Glauser

« Café des arts » : Les sorties littéraires signées Amandine Glauser

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 09:26

« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

« GLM – terres rachetées » : la gestion des fermes (3/5)

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 09:30

Les démocrates obtiennent la majorité au Sénat et à la Chambre

Les démocrates obtiennent la majorité au Sénat et à la Chambre

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 10:07

Quatre créations régionales soutenues par le fOrum culture

Quatre créations régionales soutenues par le fOrum culture

Région    Actualisé le 03.11.2026 - 16:27

La gare de Tramelan fait peau neuve

La gare de Tramelan fait peau neuve

Région    Actualisé le 03.11.2026 - 17:07

Pierre-André Marchand : « Je n’ai vécu que d’amitiés »

Pierre-André Marchand : « Je n’ai vécu que d’amitiés »

Région    Actualisé le 03.11.2026 - 17:34

Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

Plusieurs crédits acceptés au Noirmont

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 04:40