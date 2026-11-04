Les confettis vont à nouveau voler au Carnaval des enfants à Porrentruy. Après une annulation cette année faute de bénévoles, la manifestation aura lieu dans quelques mois, organisée par un nouveau comité. Elle se tiendra le dimanche 7 février prochain, dans l’après-midi. Et non pas Mardi gras donc. « C’est peut-être plus facile pour les parents d’être présents un dimanche que le mardi après-midi. C’est un test, on verra ce que ça donne », explique Amanda Ciampi, membre du nouveau comité. /tbe
Le Carnaval des enfants fait son retour à Porrentruy
Un nouveau comité a été mis sur pied pour organiser l’événement le dimanche 7 février 2027 ...
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