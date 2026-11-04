Zenith : « La raison principale des difficultés, ce sont des raisons structurelles »

Des changements de cap qui ont fragilisé la marque

Zenith a ouvert le 22 octobre une procédure de consultation du personnel dans le cadre d'un vaste projet de repositionnement stratégique. Une centaine de postes sont concernés au Locle. La marque, propriété du groupe français LVMH, entend notamment réduire ses volumes et se concentrer sur une horlogerie beaucoup plus haut de gamme.

Pour Olivier Müller, la situation actuelle trouve ses racines dans les orientations successives prises depuis le rachat de Zenith par LVMH en 1999. Cinq directeurs généraux se sont succédé en 27 ans, avec des changements de stratégie et de positionnement tarifaire qui ont progressivement brouillé l'identité de la manufacture.

Le consultant appuie son analyse sur les performances commerciales de Zenith. Selon ses estimations, le chiffre d'affaires de la manufacture aurait chuté d'environ 30% en deux ans, alors que le marché horloger suisse dans son ensemble n'aurait reculé que de 5% sur la même période. Un écart considérable qui, à ses yeux, démontre que la conjoncture ne peut être tenue pour seule responsable.

Une marque prestigieuse que les collectionneurs n'achètent plus

Zenith possède pourtant des atouts considérables. Fondée au Locle en 1865, la manufacture bénéficie d'une longue tradition horlogère et d'un savoir-faire reconnu. Son mouvement El Primero, notamment, demeure une référence dans l'univers des montres mécaniques.

Mais cette histoire prestigieuse ne suffit plus à convaincre les acheteurs. « Votre histoire ne vous fait pas vendre des montres aujourd'hui », souligne Olivier Müller. Elle permet de construire une communication crédible et cohérente, mais doit s'accompagner d'une stratégie commerciale solide.

Le spécialiste estime que Zenith s'est progressivement éloignée de ce qui faisait sa force, la crédibilité horlogère. Ce décalage se retrouve jusque chez les passionnés. La manufacture continue de susciter l'admiration des collectionneurs, sans parvenir à transformer cet attachement en ventes.

« Les gens fantasment une marque qu'ils n'achètent plus », résume Olivier Müller. Selon lui, les amateurs saluent volontiers l'histoire et la qualité de Zenith, mais rares sont ceux qui ont acquis une montre récente de la marque au cours des cinq dernières années.

Olivier Müller ne considère toutefois pas Zenith comme une marque condamnée. Son patrimoine, ses mouvements mécaniques et sa crédibilité horlogère constituent toujours des bases solides. /aju