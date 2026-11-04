« Café des arts » : Les sorties littéraires signées Amandine Glauser

L’auteure de Courroux Amandine Glauser a sorti deux nouveaux romans au mois d’octobre. Elle était présente dans « La Matinale » ce mercredi pour présenter « Cécile » et « Un Noël à Raymontpierre ».
Comme tous les premiers mercredis du mois, RFJ s’intéresse à la littérature dans le « Café des arts ». Cette semaine, « La Matinale » mettait le focus plus particulièrement sur la littérature régionale. Elle accueillait Amandine Glauser de Courroux, qui a sorti pas un, mais deux nouveaux livres, « Cécile » et « Un Noël à Raymontpierre ». Les deux ouvrages ont été vernis le 17 octobre.
Au total, Amandine Glauser a sorti trois romans cette année et elle ne semble pas souffrir du syndrome de la page blanche, au contraire. « Je suis le couteau suisse de l’imagination. Vous me donnez n’importe quoi et j’imagine des scénarios. C’est d’ailleurs un jeu avec mes enfants », sourit-elle. /lge