Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

L’Hôpital du Jura et les BKW ont travaillé ensemble durant trois matinées de formation. Objectif ...
Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

L’Hôpital du Jura et les BKW ont travaillé ensemble durant trois matinées de formation. Objectif : exercer à la prise en charge d’un accident impliquant un danger électrique.

Les ambulanciers de l'H-JU à pied d'œuvre lors de la formation conjointe effectuée avec les collaborateurs des BKW. (Photo : BKW) Les ambulanciers de l'H-JU à pied d'œuvre lors de la formation conjointe effectuée avec les collaborateurs des BKW. (Photo : BKW)

Découvrir les installations électriques pour mieux intervenir. L’Hôpital du Jura et les BKW annoncent dans un communiqué conjoint qu'ils ont travaillé ensemble durant trois matinées de formation, histoire d’exercer la prise en charge d’accidents impliquant un danger électrique. Une formation utile pour les services de secours, qui ont notamment pu se familiariser avec les règles de sécurité et les procédures de communication avec les BKW. Les participants ont ainsi visité la sous-station de Bassecourt ou encore effectué un exercice simulant un accident impliquant un collaborateur des BKW blessé sur un pylône électrique. /comm-tbe

Les services de secours ont notamment entraîné la prise un charge d'une hypothétique blessure d'un collaborateur des BKW blessé sur un pylône électrique. (Photo : BKW) Les services de secours ont notamment entraîné la prise un charge d'une hypothétique blessure d'un collaborateur des BKW blessé sur un pylône électrique. (Photo : BKW)


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