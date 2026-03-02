Des affiches qui questionnent sur l’éthique dans les soins

L’artiste Caro a travaillé en collaboration avec l’Hôpital du Jura et CURAVIVA Jura pour lancer une campagne de sensibilisation. Celle-ci vient de débuter à l’H-JU et dans différentes institutions de soins.
Une campagne de sensibilisation à l’éthique clinique est lancée cette semaine dans les établissements de soins jurassiens. Une série de sept affiches seront posées tout au long de l’année à l’Hôpital du Jura (H-JU), dans les homes et les centres de jours. Objectifs : renforcer la sensibilisation des équipes soignantes, mettre en lumière et rendre accessible l’éthique auprès de la population jurassienne. « La notion d’éthique clinique est quelque chose de très abstrait pour les gens », admet Lisa Raval, secrétaire de CURAVIVA Jura. L'association faîtière des EMS jurassiens, ainsi que de plusieurs centres de jour et appartements protégés, met sur pied cette campagne de sensibilisation en collaboration avec l’Hôpital du Jura.
Lisa Raval : « Le personnel soignant vit des situations complexes au quotidien. »
Les affiches ont été conçues par Caroline Rutz, alias Caro, qui n’hésite pas à manier l’humour à travers ses réalisations. « J’ai cherché des illustrations qui complètent les textes que j’ai reçus. » Avec ses dessins, l’artiste seelandaise aimerait susciter la discussion avec parfois une pointe de provocation.
Caro : « Qu’on aime le dessin ou non, on regarde. L’idée est de faire réfléchir. »
Covid et vieillissement : deux défis
La Commission jurassienne d’éthique clinique réunit différents acteurs et aide les soignants à faire face à des cas problématiques qui surviennent grâce à ses recommandations. « L’assistance au suicide ou le refus d’une transfusion sanguine sont deux problématiques assez générales et nous sommes bien contents d’avoir de l’aide », confie Yannick Mercier, directeur médical de l’Hôpital du Jura (H-JU). L’arrivée du Covid en 2020 avec une surcharge hospitalière et les obligations vaccinales a représenté un véritable défi pour le personnel soignant. « On s’est retrouvé dans une situation très rare en Suisse. On n’était pas sûr de pouvoir traîter toutes les personnes malades. » Le vieillissement de la population représente un autre challenge pour l’avenir. /rce