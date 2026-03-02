Des affiches qui questionnent sur l’éthique dans les soins

Une campagne de sensibilisation à l’éthique clinique est lancée cette semaine dans les établissements de soins jurassiens. Une série de sept affiches seront posées tout au long de l’année à l’Hôpital du Jura (H-JU), dans les homes et les centres de jours. Objectifs : renforcer la sensibilisation des équipes soignantes, mettre en lumière et rendre accessible l’éthique auprès de la population jurassienne. « La notion d’éthique clinique est quelque chose de très abstrait pour les gens », admet Lisa Raval, secrétaire de CURAVIVA Jura. L'association faîtière des EMS jurassiens, ainsi que de plusieurs centres de jour et appartements protégés, met sur pied cette campagne de sensibilisation en collaboration avec l’Hôpital du Jura.