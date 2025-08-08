Un nouvel hôpital à 160 millions sans apport direct de l’État

Le projet de nouvel hôpital à Delémont se construira sans recourir aux deniers publics. Les dirigeants de l’Hôpital du Jura et le ministre de la Santé, Stéphane Theurillat, ont présenté ce vendredi matin le modèle de financement consolidé du futur site de soins aigus à Gare Sud. Ce dernier doit coûter au total 160 millions de francs et son financement sera assuré par trois sources : des partenaires privés locaux assureront 65 millions de prêts « à des conditions dites "patriotiques" ». La Caisse de pensions du Jura accordera 20 millions de prêt à l’employeur, tandis qu’un établissement financier suisse « de premier plan » (Ndlr : dont le nom n’a pas été dévoilé) va octroyer 75 millions de financement bancaire externe à des conditions de marché.

Aucune subvention ni apport budgétaire n’a été sollicité auprès du Canton du Jura. Cependant, les prêts de la Caisse de pensions et la banque dépendent d’une garantie publique explicite de l’État. Le Parlement devrait se prononcer d’ici la fin de l’année 2025 sur une garantie cantonale de 95 millions de francs afin de confirmer formellement ces prêts.





Lancement d’une campagne d’information

Le projet vise à remplacer les infrastructures actuelles du site de soins aigus de Delémont. Il doit permettre à l’H-JU d’offrir à la population « un site hospitalier de soins aigus pour les générations futures ». Une rénovation impliquerait la démolition de bâtiments et aboutirait « à une solution moins optimale, très coûteuse, non finançable, et sans effets durables », estime l’Hôpital du Jura. L’institution a par ailleurs lancé ce vendredi une campagne d’informations avec un site Internet dédié au nouvel hôpital à l’adresse nouvel-hopital.ch. /comm-gtr