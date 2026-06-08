Léger bénéfice pour l’H-JU et financement bouclé pour le nouveau site

L’Hôpital du Jura (H-JU) affiche pour la quatrième année consécutive des chiffres noirs. L’exercice 2025 a bouclé sur un bénéfice de 100'000 francs, selon un communiqué transmis ce lundi. Un an plus tôt, le bénéfice avait atteint 750'000 francs. Parmi les chiffres qui ont marqué l’année écoulée, l’H-JU cite notamment l’augmentation du chiffre d’affaires du secteur ambulatoire de 10,7 %, l’admission de plus de 37'600 patients aux urgences et plus de 9'800 pris en charge en sein de Mediqo. L’institution tient aussi à rappeler son rôle d’acteur économique et formateur du canton du Jura, employant plus de 2'000 collaborateurs (dont plus de 60 % résident dans le Jura) et formant notamment plus de 100 soignants HES et près de 40 apprentis.





Financement finalisé pour le nouvel hôpital

Après la validation de la garantie d’État de 95 millions de francs par le Parlement jurassien en décembre dernier, le projet de nouvel hôpital de soins de base à Delémont a dernièrement bouclé son financement. En effet, l’H-JU annonce la signature d’un protocole d’accord avec Raiffeisen Suisse et la Fédération jurassienne des banques Raiffeisen pour un prêt de 75 millions. Les prêts privés « citoyens » de Dominique Guenat et Richard Mille pour un total de 65 millions et l’apport de la Caisse de pensions jurassienne (20 millions) finalisent le financement, sans apport direct de l’État. /comm-mmi