La biodiversité s’épanouit à l’école

Les écoles primaires des Enfers, de Fontenais, de Courtételle et de Courrendlin deviennent des refuges pour la biodiversité. Ces quatre établissements participent depuis avril au projet « Jardins vivants à l’école » de l’Office de l’environnement jurassien (ENV). La démarche vise à renforcer la biodiversité en impliquant les élèves dans la réalisation d’aménagements spécifiques, tout en y combinant un accompagnement pédagogique. Un premier bilan a été dressé ce mercredi matin aux Enfers.
Florian Battilotti : « On ne peut qu’avoir un regard positif sur ce qui a été fait. »
Pour le porteur du projet à l’ENV, le constat est « positif avec une dynamique du corps enseignant, des élèves et des autorités communales ». Florian Battilotti salue « une sensibilisation à la biodiversité qui s’est réellement faite » dans les classes.
Si les médias ont été conviés aux Enfers, c’est que l’école franc-montagnarde a déjà concrétisé plusieurs choses. « On a vraiment un projet exemplaire, très ambitieux et qui va au-delà des caractéristiques de base qu’on demandait », applaudit le collaborateur scientifique. L’établissement taignon a en effet trouvé quelque 80'000 francs de soutiens extérieurs pour porter son budget à plus de 100'000 francs, alors que « Jardins vivants à l’école » octroie une subvention maximale de 30'000 francs par école financée à 50% par la Banque cantonale du Jura, 20% par le Canton et 30% par la commune.
Les Enfers, un cas d’école
Les écoliers francs-montagnards ont ainsi réalisé une dizaine d’aménagements autour du bâtiment scolaire comme la pose de nichoirs à martinets, la création d’abris pour les abeilles sauvages et les hérissons ou encore l’installation d’une mare. Ils étaient même ce mercredi matin en plein apprentissage de construction d’un mur en pierres sèches et de plantation du premier poirier de leur futur verger. La mise en place d’une vigne, d’une tour à hirondelles et d’une forêt comestible avec des arbres fruitiers est notamment prévue dans les mois à venir.
Lucien Kohler : « On a imaginé des espaces qui vont rester sur la durée. »
L’enseignant taignon a intégré ses élèves à toutes les étapes du processus pour « qu’ils comprennent ce qui se cache derrière avec les plans et les devis ». Lucien Kohler perçoit un immense investissement de sa classe « et c’est justement très précieux de vivre ça. » /nmy