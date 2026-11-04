La biodiversité s’épanouit à l’école

Pour le porteur du projet à l’ENV, le constat est « positif avec une dynamique du corps enseignant, des élèves et des autorités communales ». Florian Battilotti salue « une sensibilisation à la biodiversité qui s’est réellement faite » dans les classes.

Si les médias ont été conviés aux Enfers, c’est que l’école franc-montagnarde a déjà concrétisé plusieurs choses. « On a vraiment un projet exemplaire, très ambitieux et qui va au-delà des caractéristiques de base qu’on demandait », applaudit le collaborateur scientifique. L’établissement taignon a en effet trouvé quelque 80'000 francs de soutiens extérieurs pour porter son budget à plus de 100'000 francs, alors que « Jardins vivants à l’école » octroie une subvention maximale de 30'000 francs par école financée à 50% par la Banque cantonale du Jura, 20% par le Canton et 30% par la commune.