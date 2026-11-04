Une pétition pour accélérer le projet de tunnel sur l’axe Delémont-Bâle

Le calendrier fédéral pour le tunnel du Muggenberg ne satisfait pas le Comité N18 Bâle-Jura. L’organisation lance ce mercredi la pétition « Traverser le Laufental sans stress ! Le tunnel du Muggenberg, MAINTENANT ». Le texte demande à la Confédération d’accélérer ce projet sur l’axe Bâle–Delémont.

L’étude de corridor N18 de la Confédération recommande le tunnel pour améliorer la circulation dans le Laufental. Mais le projet n’est prévu qu’après 2055 dans le programme « Transports ’45 ». Le comité veut avancer sa réalisation à l’horizon 2045, obtenir un crédit dès l’étape d’aménagement 2027 et lancer sans attendre les études de projet.

Pour ses membres, le tunnel doit permettre de réduire les embouteillages, désengorger les centres des localités et améliorer la sécurité routière. « Les problèmes de circulation se posent aujourd’hui, pas seulement dans 30 ans », souligne Martin Dätwyler, président du Comité N18 Bâle-Jura.

Le comité demande également que les contournements de Delémont et de Laufon–Zwingen, ainsi que le désengorgement du centre et de la gare de Laufon, soient réalisés d’ici 2055. Adressée à la Confédération, la pétition peut être signée sur la plateforme Civic jusqu’au 4 décembre prochain. /comm-mlm