Rendre l’art accessible à tous

Ouvert depuis quelques mois à Delémont, le centre d’art contemporain a accueilli mercredi des résidents du home La Promenade pour une visite en compagnie de l’artiste Chloé Berberat. Reportage.
Rendre l’art plus accessible, pour tout le monde. Voilà ce que propose notamment La Caserne. Le centre d’art contemporain, qui a ouvert ses portes cet été à Delémont avec une exposition de Chloé Berberat, a mis sur pied des activités de médiation autour du travail de l’artiste delémontaine. Entre les séances de yoga et de nombreuses visites scolaires, place, ce mercredi, à quelques résidents du home La Promenade, qui ont pu prendre connaissance de l’exposition en présence de l'artiste.
Reportage à La Caserne lors d'une médiation culturelle.
À noter que l’exposition « La nuit sacrée » de Chloé Berberat se termine ce samedi à La Caserne à Delémont. Au programme de la journée de finissage, une « fondue party » ou le dévoilement d’une œuvre inédite de l’artiste. /tbe