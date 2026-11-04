Rendre l’art accessible à tous

Rendre l’art plus accessible, pour tout le monde. Voilà ce que propose notamment La Caserne. Le centre d’art contemporain, qui a ouvert ses portes cet été à Delémont avec une exposition de Chloé Berberat, a mis sur pied des activités de médiation autour du travail de l’artiste delémontaine. Entre les séances de yoga et de nombreuses visites scolaires, place, ce mercredi, à quelques résidents du home La Promenade, qui ont pu prendre connaissance de l’exposition en présence de l'artiste.