Rendre l’art accessible à tous

Ouvert depuis quelques mois à Delémont, le centre d’art contemporain a accueilli mercredi des ...
Rendre l’art accessible à tous

Ouvert depuis quelques mois à Delémont, le centre d’art contemporain a accueilli mercredi des résidents du home La Promenade pour une visite en compagnie de l’artiste Chloé Berberat. Reportage.

Des résidents du home La Promenade ont découvert l'exposition de Chloé Berberat à La Caserne, en présence de l'artiste. Des résidents du home La Promenade ont découvert l'exposition de Chloé Berberat à La Caserne, en présence de l'artiste.

Rendre l’art plus accessible, pour tout le monde. Voilà ce que propose notamment La Caserne. Le centre d’art contemporain, qui a ouvert ses portes cet été à Delémont avec une exposition de Chloé Berberat, a mis sur pied des activités de médiation autour du travail de l’artiste delémontaine. Entre les séances de yoga et de nombreuses visites scolaires, place, ce mercredi, à quelques résidents du home La Promenade, qui ont pu prendre connaissance de l’exposition en présence de l'artiste.

Reportage à La Caserne lors d'une médiation culturelle.

Ecouter le son

À noter que l’exposition « La nuit sacrée » de Chloé Berberat se termine ce samedi à La Caserne à Delémont. Au programme de la journée de finissage, une « fondue party » ou le dévoilement d’une œuvre inédite de l’artiste. /tbe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une pétition pour accélérer le projet de tunnel sur l’axe Delémont-Bâle

Une pétition pour accélérer le projet de tunnel sur l’axe Delémont-Bâle

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 18:10

Matériel de guerre : ces entreprises jurassiennes qui espèrent un assouplissement

Matériel de guerre : ces entreprises jurassiennes qui espèrent un assouplissement

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 18:20

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 17:45

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 15:57

Articles les plus lus

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:31

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 15:57

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 17:45

Rendre l’art accessible à tous

Rendre l’art accessible à tous

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 17:58

La biodiversité s’épanouit à l’école

La biodiversité s’épanouit à l’école

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:10

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:31

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Dans les gorges du Pichoux, « on a toutes les difficultés possibles »

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 15:57

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 17:45

Zenith : « La raison principale des difficultés, ce sont des raisons structurelles »

Zenith : « La raison principale des difficultés, ce sont des raisons structurelles »

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 11:12

La biodiversité s’épanouit à l’école

La biodiversité s’épanouit à l’école

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:10

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Les ambulanciers de l'H-JU mis au courant par les BKW

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:31

Une balayeuse prend feu à Glovelier

Une balayeuse prend feu à Glovelier

Région    Actualisé le 04.11.2026 - 14:37