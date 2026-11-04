Le Conseil synodal des paroisses réformées réélit sa présidente

Le Conseil synodal mise sur la continuité. Sa présidente actuelle Jüdith Pörksen Roder a été à nouveau plébiscitée pour la législature 2026 – 2030. Elle occupe ce poste depuis octobre 2020. Cette législature sera notamment marquée par les 500 ans de la réforme bernoise en 2028. Le Conseil synodal accueillera également deux nouveaux membres, Barbara Fankhauser et Daniel Meister. Le Synode sera quant à lui présidé par Andreas Lanz, qui succède à Elisabeth Ruch-Reck. Par ailleurs, Philippe Kneubühler, Ueli Burkhalter, Ursula Marti et Andreas U. Schmid se sont représentés et ont été réélus. Le Jurassien Philippe Kneubühler été élu à la vice-présidence du Conseil synodal. /comm-ncv