Taux de chômage inchangé dans le Jura

L’ORP du Jura comptait 2'564 demandeurs d’emploi à fin octobre, dont 1'642 chômeurs et 922 ...
Taux de chômage inchangé dans le Jura

L’ORP du Jura comptait 2'564 demandeurs d’emploi à fin octobre, dont 1'642 chômeurs et 922 demandeurs d’emploi non chômeurs. Cela représente un taux de 4,2 %.

Le taux de chômage s'est inscrit à 4,2% en octobre dans le Jura. (Photo : KEYSTONE / Jean-Christophe Bott). Le taux de chômage s'est inscrit à 4,2% en octobre dans le Jura. (Photo : KEYSTONE / Jean-Christophe Bott).

Les chiffres du chômage n’ont pas bougé dans le Jura. Le taux reste fixé à 4,2 %, avec toutefois 21 chômeurs de moins qu’à fin septembre. Dans le détail, l’ORP du Jura dénombre un total de 2'564 demandeurs d’emplois fin octobre, dont 1'642 chômeurs et 922 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le district de Moutier affiche le taux le plus élevé avec 5,3 %, puis viennent l’Ajoie et la Vallée de Delémont avec toutes deux 4,4 %. Enfin, les Franches-Montagnes enregistrent un taux de 2,4 %. Sur le plan national, rien ne bouge non plus. Le taux reste à 3 %, inchangé par rapport à fin septembre. Par ailleurs, 71 entreprises jurassiennes peuvent avoir recours aux réductions de l’horaire de travail (RHT), soit 4 de moins qu’en septembre 2026. /comm-ncv


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