« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
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Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Donald Trump et Matteo Romanenghi. Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Donald Trump et Matteo Romanenghi.

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Donald Trump et Matteo Romanenghi.


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