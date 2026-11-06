« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

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Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Donald Trump et Matteo Romanenghi.
Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Donald Trump et Matteo Romanenghi.
06.11.2026 - 08:59
Actualisé le 06.11.2026 - 09:10
Région • Actualisé le 06.11.2026 - 09:30
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