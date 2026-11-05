Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un léger vent de reprise souffle sur l’économie jurassienne, malgré les incertitudes géopolitiques mondiales. Le constat émane de l’enquête conjoncturelle 2026 de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ). Les perspectives pour l’économie cantonale ont été présentées ce jeudi soir au Théâtre du Jura, à Delémont. L’enquête montre deux tendances. L’économie jurassienne a, d’une part, fait mieux que résister aux chocs extérieurs et a retrouvé le chemin de la croissance. D’autre part, l’optimisme fait son retour, même si certaines entreprises connaissent toujours d’importantes difficultés.





Un « retournement de tendance »

La CCIJ observe un « vrai retournement de tendance » par rapport à son enquête 2025. Elle note que le fait « peut paraître surprenant » compte tenu du contexte mondial qui reste instable. Pas moins de 80% des entreprises jurassiennes qui ont répondu à son questionnaire qualifient la marche actuelle des affaires d’au moins satisfaisante et 40% d’entre elles la juge bonne à excellente. La même proportion se dit confiante pour les six prochains mois, ce qui montre que leurs carnets de commandes se sont étoffés, même si la prudence reste de mise au-delà de cet horizon à court terme. Plus des deux tiers des entreprises actives dans l’industrie prévoient, par ailleurs, d’investir l’an prochain, alors qu’elles n’étaient que 50% l’an dernier. Concernant l’emploi, la situation semble s’être stabilisée. Seuls 3% des entreprises s’attendent à une réduction de leurs effectifs, alors qu’un quart prévoit de les augmenter. À noter encore qu’une trentaine d’entreprises jurassiennes bénéficient encore du chômage partiel dans le Jura. Quant à la hausse pondérée des salaires en 2027, elle est prévue à hauteur de 0,9% l’an prochain, soit un niveau proche du niveau actuel de l’inflation.





L’année 2026 en forme de stress test

La CCIJ souligne également que 2026 a été « extrême à bien des égards, et en particulier au niveau conjoncturel et climatique ». L’année en cours a ainsi « plus que jamais permis de tester la capacité de résistance des entreprises ». La CCIJ met en avant trois chiffres : 91% des entreprises se disent touchées, « de près ou de loin », par l’instabilité géopolitique actuelle, 61% des sociétés indiquent avoir pris des mesures contre le réchauffement climatique, plus particulièrement face à la canicule de l’été dernier, et 47% des entreprises jurassiennes ont subi des perturbations sur leur chaîne d’approvisionnement en raison de l’instabilité mondiale persistante. /comm-fco