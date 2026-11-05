Restrictions d’eau levées dans le Val Terbi

Les restrictions d’eau prennent fin dans le Val Terbi. Le Syndicat des eaux du Val Terbi (SEVT) lève avec effet immédiat les interdictions annoncées dans son tout-ménage du 12 octobre. Cette décision fait suite à une amélioration de la situation des ressources en eau, indique le SEVT dans un communiqué.

La population reste toutefois invitée à limiter sa consommation. Cette recommandation concerne particulièrement les villages de Vicques, Courchapoix, Mervelier, Corban et Montsevelier. Une source sera en effet temporairement indisponible durant plusieurs semaines pour des raisons de maintenance.

À Vermes, la situation demeure préoccupante. Le syndicat appelle donc les habitants à rester vigilants et à éviter tout gaspillage d’eau. Dans sa communication, le SEVT « remercie ses abonné(e)s pour leur compréhension et leur précieuse collaboration ». /comm-mlm