« En Boîte » : le terrain de jeu de l’espace NewTec

L’espace NewTec de la Division technique du CEJEF offre aux étudiants l’occasion unique de ...
« En Boîte » : le terrain de jeu de l’espace NewTec

L’espace NewTec de la Division technique du CEJEF offre aux étudiants l’occasion unique de travailler sur des machines de production à l’intérieur d’une miniusine.

Thibault Crétin supervise la connexion du robot mobile autonome à la station de montage, sous l'oeil de Cyril Caillet. Thibault Crétin supervise la connexion du robot mobile autonome à la station de montage, sous l'oeil de Cyril Caillet.

Notre chronique économique s’intéresse aux futurs collaborateurs des entreprises de la région. Dans l’espace NewTec de la Division technique du CEJEF (Centre jurassien d’enseignement et de formation) à Porrentruy, les étudiants peuvent travailler sur une mini-usine. Après l’acceptation d’un postulat par le Parlement, cette Smart Factory a vu le jour en 2020 et accueille l’ensemble des étudiants de l’Ecole des métiers techniques que de l’Ecole supérieur technique. Le responsable de l’ES en parle comme d’un « terrain de jeu ». Cyril Caillet indique que l’objectif était de concevoir « un lieu de production qui produit vraiment un objet de façon totalement automatisée ». 

Le travail de l’étudiant est d’y ajouter des couches informatiques, des prises de données qui devront être traitées. C’est d’ailleurs ce que fait Thibault Crétin. L’assistant à l’espace NewTec récupère les données des stations de la mini-usine, notamment les informations sur les consommations dans le but d’améliorer par exemple le rendement.

Cyril Caillet : « On a voulu produire un objet. »

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Une collaboration avec les entreprises

C’es grâce à plusieurs entreprises de la région que cet espace a vu le jour. Certaines ont par exemple donné des stations qui ont été reconditionnées par les étudiants. « C’est essentiel, on ne peut rien faire sans ces entreprises », relève Cyril Caillet. Mais ces sociétés pourraient aussi avoir besoin de l’espace NewTec. Il cite par exemple des tests qui pourraient réalisés à petite échelle sur le Smart Factory sur demande d’une entreprise. /ncp


 

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