Glovelier va retrouver un magasin d’alimentation

Glovelier sera à nouveau doté d’un commerce alimentaire dès l’année prochaine. Un magasin ouvrira ses portes en janvier au rez-de-chaussée de Poste Area. « Il proposera un assortiment varié de produits du quotidien, en accordant une place particulière aux produits du terroir et aux spécialités régionales », annonce jeudi matin un communiqué conjoint d’AgriJura et Poste Area. Une gérance sera mise en place pour ce nouveau point de vente « qui entend renforcer l’attractivité du centre du village et favoriser le maintien des commerces et des services de proximité ».

Ouvert depuis le début de l’année, le complexe Poste Area abrite notamment une halle d’exposition et les bureaux d’AgriJura. Le site prévoit d’accueillir plusieurs manifestations ce printemps, dont les journées portes ouvertes et son inauguration officielle les 9 et 10 avril. /comm-emu