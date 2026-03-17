La guerre fait craindre une nouvelle crise aux agriculteurs jurassiens

Les agriculteurs jurassiens sont touchés par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Les prix du Diesel et des engrais ont pris l’ascenseur ces derniers jours. Une grande part du commerce mondial de pétrole et des fertilisants transite en effet par le détroit d’Ormuz, bloqué par le conflit. « Ça pose des problèmes de prix, de l’ordre de 20 à 40 %, selon le type de produits », explique Stéphane Babey, à la tête de l’entreprise Terintran basée à Chevenez et qui importe des fertilisants pour les commercialiser dans le Jura, notamment. « Et à terme, ça posera peut-être des problèmes de disponibilités parce qu’on sait qu’un certain nombre de producteurs cessent leur production. Si le conflit devait perdurer, le printemps prochain pourrait être problématique », ajoute-t-il.

