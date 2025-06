AgriJura fête ses 50 ans

Un demi-siècle d’existence fêté au Mont-de-Coeuve pour AgriJura. La chambre d’agriculture fondée dans le sillage du plébiscite pour la création du canton du Jura organise ce week-end la Fête des paysans et paysannes. Une journée pour la profession se tient samedi et place au grand public dimanche. Concours bovin, exposition d’animaux et animations sont au programme. Le 24 janvier 1975, la chambre d’agriculture a vu le jour pour « défendre l’agriculture jurassienne des trois districts et avoir du poids jusqu’aux chambres à Berne », rappelle le président Nicolas Pape. Parmi les changements notables en 50 ans, Nicolas Pape relève qu’il y a un demi-siècle, « tout le monde avait un agriculteur dans sa famille ». Autre évolution, « les exploitations ont diminué de moitié » pour atteindre un peu plus de 880 aujourd’hui dans le Jura. Ces prochaines années, « le défi majeur sera de se battre pour avoir des prix rémunérateurs. Et puis suivre attentivement la construction de la future politique agricole qui devrait tomber en 2030 », explique le président d’AgriJura. /mmi