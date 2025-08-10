AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

La chambre d’agriculture jurassienne a soufflé ses 50 bougies lors du cortège de la fête du ...
AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

La chambre d’agriculture jurassienne a soufflé ses 50 bougies lors du cortège de la fête du cheval franches-montagnes dimanche après-midi à Saignelégier.

Le char a paradé sur le champ de course de la Halle-Cantine ce dimanche après-midi. Le char a paradé sur le champ de course de la Halle-Cantine ce dimanche après-midi.

AgriJura célèbre son demi-siècle d’existence sur l’esplanade du Marché-Concours. La chambre d’agriculture jurassienne a confectionné un char spécial pour ses 50 ans à l’occasion de la 120e édition de la fête du cheval franches-montagnes. Orné d’un gâteau d’anniversaire et de divers symboles agricoles et taignons comme des branches de sapin, des boilles à lait et des fourches, l’engin a paradé dimanche après-midi lors du cortège folklorique en compagnie de quinze autres formations. Plusieurs membres d’AgriJura ont accompagné le char tiré par quatre chevaux franches-montagnes pour distribuer des produits régionaux tels que des petits pains et des pommes. /nmy


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une fourgonnette qui surveille les camions

Une fourgonnette qui surveille les camions

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:38

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 14:51

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 10:45

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:30

Articles les plus lus

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:26

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:30

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 10:45

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Un 4e Rock’R Sauvage radieux

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 14:51

Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 13:10

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:26

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:30

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 10:45

Dans les souvenirs du premier quadrille du Marché-Concours

Dans les souvenirs du premier quadrille du Marché-Concours

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 08:00

Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits

Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 11:30

Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

Un compte Instagram pour les fêtes jurassiennes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 13:10

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 16:26