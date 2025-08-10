AgriJura présente un char spécial pour ses 50 ans au Marché-Concours

AgriJura célèbre son demi-siècle d’existence sur l’esplanade du Marché-Concours. La chambre d’agriculture jurassienne a confectionné un char spécial pour ses 50 ans à l’occasion de la 120e édition de la fête du cheval franches-montagnes. Orné d’un gâteau d’anniversaire et de divers symboles agricoles et taignons comme des branches de sapin, des boilles à lait et des fourches, l’engin a paradé dimanche après-midi lors du cortège folklorique en compagnie de quinze autres formations. Plusieurs membres d’AgriJura ont accompagné le char tiré par quatre chevaux franches-montagnes pour distribuer des produits régionaux tels que des petits pains et des pommes. /nmy