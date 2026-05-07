Didier Jeanbourquin prend du galon au sein du Marché-Concours

Une page se tourne à la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes. Bernard Varin a quitté la présidence après 30 ans de service mercredi soir lors de l’assemblée générale. Il a transmis le flambeau à Didier Jeanbourquin. Le Noirmonnier de 53 ans, qui était au comité de l’exposition de chevaux du Marché-Concours, reprend aussi la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes puisque les deux postes vont de pair. Il est désormais à la tête de la société qui a pour mission d’approuver les comptes et d’élire le président de la manifestation équine. Cet engagement « est une suite logique » pour le facteur et responsable du centre de distribution dans le district taignon qui « beigne depuis tout petit dans le monde chevalin ».