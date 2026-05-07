Didier Jeanbourquin prend du galon au sein du Marché-Concours

Le Noirmonnier a accédé mercredi soir à la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes. Il prend aussi la présidence de la Société coopérative d’agriculture du district taignon et succède à Bernard Varin.
Une page se tourne à la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes. Bernard Varin a quitté la présidence après 30 ans de service mercredi soir lors de l’assemblée générale. Il a transmis le flambeau à Didier Jeanbourquin. Le Noirmonnier de 53 ans, qui était au comité de l’exposition de chevaux du Marché-Concours, reprend aussi la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes puisque les deux postes vont de pair. Il est désormais à la tête de la société qui a pour mission d’approuver les comptes et d’élire le président de la manifestation équine. Cet engagement « est une suite logique » pour le facteur et responsable du centre de distribution dans le district taignon qui « beigne depuis tout petit dans le monde chevalin ».
Didier Jeanbourquin : « Je vis le Marché-Concours depuis un peu plus de 45 ans mais c’est une nouvelle vision que je devrai avoir. »
Le Franc-Montagnard ne compte pas venir avec ses grands sabots. Il privilégie une entrée en fonction « en immersion au niveau de la société et du Marché-Concours pour analyser tout le système et voir où il y aurait des points à améliorer », avance avec prudence celui qui porte aussi la casquette de gérant du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes. Une philosophie qu’il conserve lorsqu’il s’agit d’imaginer des pistes pour dynamiser l’affluence de la journée du samedi au Marché-Concours. En août prochain, il prendra la température de ses nouvelles fonctions en profitant de l’appui de son prédécesseur « pour les détails techniques. » /nmy.