Didier Jeanbourquin prend du galon au sein du Marché-Concours

Le Noirmonnier a accédé mercredi soir à la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes ...
Didier Jeanbourquin prend du galon au sein du Marché-Concours

Le Noirmonnier a accédé mercredi soir à la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes. Il prend aussi la présidence de la Société coopérative d’agriculture du district taignon et succède à Bernard Varin.

Didier Jeanbourquin a été membre du comité de l'exposition de cheveaux du Marché-Concours pendant 8 ans avant de reprendre la vice-présidence de la manifestation. Didier Jeanbourquin a été membre du comité de l'exposition de cheveaux du Marché-Concours pendant 8 ans avant de reprendre la vice-présidence de la manifestation.

Une page se tourne à la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes. Bernard Varin a quitté la présidence après 30 ans de service mercredi soir lors de l’assemblée générale. Il a transmis le flambeau à Didier Jeanbourquin. Le Noirmonnier de 53 ans, qui était au comité de l’exposition de chevaux du Marché-Concours, reprend aussi la vice-présidence de la fête du cheval franches-montagnes puisque les deux postes vont de pair. Il est désormais à la tête de la société qui a pour mission d’approuver les comptes et d’élire le président de la manifestation équine. Cet engagement « est une suite logique » pour le facteur et responsable du centre de distribution dans le district taignon qui « beigne depuis tout petit dans le monde chevalin ».

Didier Jeanbourquin : « Je vis le Marché-Concours depuis un peu plus de 45 ans mais c’est une nouvelle vision que je devrai avoir. »

Ecouter le son

Le Franc-Montagnard ne compte pas venir avec ses grands sabots. Il privilégie une entrée en fonction « en immersion au niveau de la société et du Marché-Concours pour analyser tout le système et voir où il y aurait des points à améliorer », avance avec prudence celui qui porte aussi la casquette de gérant du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes. Une philosophie qu’il conserve lorsqu’il s’agit d’imaginer des pistes pour dynamiser l’affluence de la journée du samedi au Marché-Concours. En août prochain, il prendra la température de ses nouvelles fonctions en profitant de l’appui de son prédécesseur « pour les détails techniques. » /nmy.


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La lutte contre le moustique tigre se poursuit

La lutte contre le moustique tigre se poursuit

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 12:43

Delphine Donzé rejoint le Conseil d’administration de la BCJ

Delphine Donzé rejoint le Conseil d’administration de la BCJ

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 12:08

Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 10:30

Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 09:23

Articles les plus lus

Une nouvelle directrice pour le CCRD

Une nouvelle directrice pour le CCRD

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 04:35

Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

Le Jura voit son chômage poursuivre sa baisse en avril

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 09:23

Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 10:30

Le Marché-Concours a peiné l’an dernier à attirer des visiteurs le samedi

Le Marché-Concours a peiné l’an dernier à attirer des visiteurs le samedi

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 11:20

Valentin Prétat à la garde du pape

Valentin Prétat à la garde du pape

Région    Actualisé le 06.05.2026 - 18:34

Une nouvelle directrice pour le CCRD

Une nouvelle directrice pour le CCRD

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 04:35

Léo Beuret prend les rênes du Parti socialiste jurassien

Léo Beuret prend les rênes du Parti socialiste jurassien

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 11:18

Le Marché-Concours a peiné l’an dernier à attirer des visiteurs le samedi

Le Marché-Concours a peiné l’an dernier à attirer des visiteurs le samedi

Région    Actualisé le 07.05.2026 - 11:20