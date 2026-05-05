Bernard Varin referme le chapitre du Marché-Concours, sa « deuxième vie »

Le Taignon se retire de la présidence de la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes et de la vice-présidence du Marché-Concours. Il rendra sa double casquette mercredi soir après 30 ans de service.
Le Marché-Concours voit s’en aller un maillon essentiel. Bernard Varin, 74 ans, quitte la présidence de la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes et la vice-présidence de la fête du cheval. Les deux fonctions vont de pair et le Taignon les aura occupées pendant 30 années. Il doit passer le flambeau au Noirmonnier Didier Jeanbourquin mercredi soir lors de l’assemblée générale de la société qui a pour mission d’approuver les comptes du Marché-Concours. « Il est le moment de laisser la place à des forces plus jeunes », motive l’habitant de La Theurre qui a œuvré plutôt dans l’ombre et aux côtés de quatre présidents du Marché-Concours, de Jean-Pierre Beuret à Daniel Jolidon en passant par Gérard Queloz puis Vincent Wermeille.
Bernard Varin : « Le Marché-Concours c’est un peu ma deuxième vie. »
Au gré des rencontres et des échanges, Bernard Varin a constaté une évolution notable au niveau du sponsoring du Marché-Concours. La fête du cheval franches-montagnes « est devenue une manifestation de poids », souligne celui qui se souvient d’une édition particulière en 2005 avec la venue mouvementée du conseiller fédéral Christoph Blocher. Le Franc-Montagnard a intégré la grand-messe du cheval à 18 ans au sein du comité du logement des personnes. Il aborde l’édition 2026 en août prochain avec une certaine appréhension. « Je ne m’imagine pas encore vivre un Marché-Concours sans être dans l’organisation ». /nmy