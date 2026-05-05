Bernard Varin referme le chapitre du Marché-Concours, sa « deuxième vie »

Le Marché-Concours voit s’en aller un maillon essentiel. Bernard Varin, 74 ans, quitte la présidence de la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes et la vice-présidence de la fête du cheval. Les deux fonctions vont de pair et le Taignon les aura occupées pendant 30 années. Il doit passer le flambeau au Noirmonnier Didier Jeanbourquin mercredi soir lors de l’assemblée générale de la société qui a pour mission d’approuver les comptes du Marché-Concours. « Il est le moment de laisser la place à des forces plus jeunes », motive l’habitant de La Theurre qui a œuvré plutôt dans l’ombre et aux côtés de quatre présidents du Marché-Concours, de Jean-Pierre Beuret à Daniel Jolidon en passant par Gérard Queloz puis Vincent Wermeille.