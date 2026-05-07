Le Marché-Concours a peiné l’an dernier à attirer des visiteurs le samedi

Le Marché-Concours a souffert l’an dernier d’un manque d’affluence sur la journée du samedi. Son président Vincent Wermeille a annoncé mercredi soir une baisse de fréquentation sur ce jour d’environ 30% par rapport aux années de référence. Les ventes de billets d'entrées et de places en tribune ont donc été en berne. C’est une raison du déficit d’environ 78'600 francs de l’édition 2025 de la fête du cheval franches-montagnes qui avait Genève pour hôte d’honneur. Les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale de la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes. Cette dernière a vu Bernard Varin céder la présidence de la société et la vice-présidence du Marché-Concours après 30 ans à Didier Jeanbourquin. La soirée a aussi été marquée par les adieux d’Etienne Gigon. Le caissier de la manifestation équine depuis 51 ans a présenté ses derniers comptes. /comm-nmy