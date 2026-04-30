Première historique : le canton de Berne à l’honneur au Marché-Concours

La 121e édition de la manifestation franc-montagnarde se déroulera du 7 au 9 août à Saignelégier ...
Première historique : le canton de Berne à l’honneur au Marché-Concours

La 121e édition de la manifestation franc-montagnarde se déroulera du 7 au 9 août à Saignelégier. Cette année, le canton de Berne sera hôte d’honneur, une première historique en raison des tensions politiques entre les deux cantons.

Le canton de Berne était le seul à n’avoir jamais endossé le rôle d’hôte d’honneur au Marché-Concours. (Photo : KEYSTONE/TIL BUERGY.) Le canton de Berne était le seul à n’avoir jamais endossé le rôle d’hôte d’honneur au Marché-Concours. (Photo : KEYSTONE/TIL BUERGY.)

C’est une première historique qui marquera la 121e édition du Marché-Concours franc-montagnard. Pour la première fois, le canton de Berne sera à l’honneur du 7 au 9 août à Saignelégier. Pour des raisons politiques, liées à la Question jurassienne, Berne n'avait jamais eu ce privilège. Il est le seul canton, à ne pas encore avoir été invité d'honneur lors du Marché-Concours national de chevaux.

Certes, les éleveurs bernois sont nombreux à chaque édition lors de la manifestation. Mais pour offrir à leur canton le statut d'invité d'honneur, tant les organisateurs que les autorités bernoises ont souhaité attendre que la Question jurassienne soit réglée sur le plan institutionnel. C'est chose faite avec le transfert de Moutier dans le Jura, effectif depuis le 1er janvier dernier.

L'an dernier, le canton de Genève était l'invité d'honneur. La manifestation avait attiré entre 45'000 et 50'000 personnes. /ATS


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