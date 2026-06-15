Le Canton de Berne veut dévoiler toute sa culture équine au Marché-Concours

Hôte d’honneur de cette 121e édition de la manifestation, le Canton de Berne a levé le voile ...
Le Canton de Berne veut dévoiler toute sa culture équine au Marché-Concours

Hôte d’honneur de cette 121e édition de la manifestation, le Canton de Berne a levé le voile ce lundi sur le programme varié de sa présence à Saignlégier.

Le Canton de Berne entend miser sur sa diversité pour séduire les visiteurs du Marché-Concours. Le Canton de Berne entend miser sur sa diversité pour séduire les visiteurs du Marché-Concours.

Le Canton de Berne veut être à la hauteur de l'invitation du Marché-Concours. L'hôte d'honneur de cette 121e édition de la manifestation franc-montagnarde a levé le voile sur son programme ce lundi matin à l’occasion d’une conférence de presse au Centre équestre national, dans la capitale. C'est sous le thème « Berne au galop » que le Canton se présentera à Saignelégier du 7 au 9 août. Un intitulé qui doit symboliser « le mouvement et le dynamisme ainsi que l’ancrage profond de la culture du cheval » en terre bernoise.

Au total, pas moins de 200 chevaux et de 600 personnes sont impliqués pour cet événement. Les six régions bernoises se présenteront aussi à l'occasion du grand cortège. Spécialités culinaires, métiers liés au cheval ou encore désalpe traditionnelle sont également prévus. Rappelons que, pour sa première participation au Marché-Concours, Berne a débloqué une enveloppe conséquente : 600'000 francs. Une somme qui avait fait tousser certains élus, mais que le Directeur bernois de l’économie, de l’énergie et de l’environnement défend : « Avec ce montant, nous pouvons montrer les traditions, mais c’est aussi un signe de respect pour nos voisins », explique Raphael Lanz. Le conseiller d’Etat estime que cette présence permet aussi de soigner les bonnes relations avec le Jura.

Raphael Lanz : « Je pense que c’est un bon investissement »

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Durant la présentation du programme, les autorités bernoises ont rappelé l’importance que revêt également le cheval dans l’économie et la culture du canton. C’est d’ailleurs toute cette diversité que « Berne au galop » entend présenter pour l’occasion, confie le chef de l’Office de l’agriculture et de la nature, Michael Gysi :

Michael Gysi : « Il y a plusieurs dimensions »

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Mais qu’en pense l’un des principaux intéressés de ce programme ? Le président du Marché-Concours, Vincent Wermeille, était présent ce lundi au Centre équestre national. Il ne cache pas sa satisfaction en découvrant le planning des festivités :

Vincent Wermeille : « Une bonne partie de ceux qui ont fait le programme connaissent le Marché-Concours »

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/amo


 

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