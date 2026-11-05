La HE-Arc Ingénérie ouvre ses portes aux entreprises

La haute école a organisé ce jeudi sa première Journée des partenaires au Parc technologique de Saint-Imier. Une soixantaine d’entreprises ont fait le déplacement pour renforcer les collaborations.
La HE-Arc Ingénierie veut resserrer ses liens avec l’industrie régionale. Elle a accueilli jeudi une soixantaine d’entreprises au Parc technologique de Saint-Imier à l’occasion de sa première Journée des partenaires. L'objectif de l'évènement est clair : favoriser les échanges et faire émerger des projets entre le tissu industriel de l’Arc jurassien et les ingénieurs de l’institution.
Pour son directeur, Gabriel Dumitru, ces rencontres peuvent déboucher sur des travaux de bachelor ou de master menés avec des entreprises, voire ouvrir des perspectives professionnelles aux étudiants. Il tient à ce que leur formation réponde aux besoins du terrain.
Gabriel Dumitru : « On n'aime pas, si vous me permettez, travailler pour le tiroir. »
Parmi les participants figurait Louis Bélet SA, fabricant d’outils de coupe implanté à Vendlincourt et à Porrentruy. Partenaire de la HE-Arc depuis une dizaine d’années, l’entreprise s’appuie sur les compétences de l'institution pour compléter celles de son équipe de recherche et développement, explique son responsable Pierre Falbriard. Dans le cadre du partenariat « Cutting Vision », elle a notamment développé une fraise destinée à usiner le métal, entièrement conçue grâce à l’intelligence artificielle.
De telles rencontres pourraient être reconduites sur d’autres sites de la HE-Arc Ingénierie. /sbo