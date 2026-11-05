La HE-Arc Ingénérie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie veut resserrer ses liens avec l’industrie régionale. Elle a accueilli jeudi une soixantaine d’entreprises au Parc technologique de Saint-Imier à l’occasion de sa première Journée des partenaires. L'objectif de l'évènement est clair : favoriser les échanges et faire émerger des projets entre le tissu industriel de l’Arc jurassien et les ingénieurs de l’institution.

Pour son directeur, Gabriel Dumitru, ces rencontres peuvent déboucher sur des travaux de bachelor ou de master menés avec des entreprises, voire ouvrir des perspectives professionnelles aux étudiants. Il tient à ce que leur formation réponde aux besoins du terrain.