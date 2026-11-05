Des bouchons conséquents à la sortie de Delémont

Des travaux effectués sur les deux giratoires du McDonald’s et du Landi ont perturbé la circulation ...
Des bouchons conséquents à la sortie de Delémont

Des travaux effectués sur les deux giratoires du McDonald’s et du Landi ont perturbé la circulation jeudi matin dans le chef-lieu jurassien.

Des travaux ont perturbé la circulation jeudi matin à Delémont. Des travaux ont perturbé la circulation jeudi matin à Delémont.

La circulation a été perturbée jeudi matin au sud de Delémont. Il a fallu s’armer de patience pour rejoindre et quitter le centre du chef-lieu jurassien pour les automobilistes empruntant la route de Moutier. Des travaux effectués sur les deux giratoires du McDonald’s et du Landi étaient à l’origine de bouchons conséquents aux alentours de 8h. Les œuvres consistaient en des colmatages de fissures et la remise en place d’une dalle en béton à la suite d'un accident survenu en début d’année.

Le Service des infrastructures du Canton du Jura reconnaît que le moment choisi pour la réalisation de ces travaux n’était pas le bon. Certains automobilistes ont dû attendre plus de 40 minutes pour pouvoir traverser la zone. /fwo


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