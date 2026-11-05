Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Les autorités ont présenté jeudi la nouvelle signalétique récemment mise en place autour de l’étang de la Gruère. Elle rappelle les règles à respecter tout en mettant l’accent sur ce milieu particulier et son histoire.
Les instances impliquées dans la réalisation de cette nouvelle signalétique. De gauche à droite : Régis Borruat, directeur du Parc du Doubs, Laure Chaignat, directrice du Centre Nature Les Cerlatez, Geoffrey Beuchat, contrôleur officiel au domaine nature de l’Office jurassien de l’environnement, Jean-Paul Lachat, ministre de l’environnement et Catherine Erba, maire de Saignelégier.
Une signalétique flambant neuve pour la réserve naturelle de la Gruère. Les instances responsables ont présenté jeudi onze panneaux récemment installés sur place. Ils portent sur les richesses naturelles, paysagères et historiques de ce site d’exception, et poursuivent un double objectif : accueillir et informer les nombreux visiteurs, tout en les sensibilisant aux règles à respecter pour protéger un environnement sensible. Les panneaux ont été réalisés en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez. Ils font écho au nouvel arrêté de protection de la réserve naturelle en vigueur depuis l’année dernière.
Geoffrey Beuchat : « La signalisation devenait vieillissante. »
Harmonie cantonale
Conçus selon les principes de signalisation des aires protégées de Suisse, les panneaux s’inscrivent également dans une démarche d’harmonisation cantonale, avec une présentation similaire à celle utilisée sur d’autres sites protégés du canton. Les onze panneaux répartis le long du parcours mettent l’accent par exemple sur la flore et la faune particulières de la tourbière, ou encore sur son utilisation par l’humain. Ils rappellent également les bons comportements à adopter sur place. Selon les autorités cantonales, il s'agit d'une étape supplémentaire dans la mise en valeur du site, pour lequel plusieurs mesures ont été engagées ces dernières années dans le but de renforcer sa protection et améliorer l’accueil du public.
L’espoir de diminuer les incivilités
Laure Chaignat, directrice du Centre Nature Les Cerlatez, espère également que cette nouvelle signalisation contribuera à faire diminuer les incivilités régulièrement constatées autour de l’étang de la Gruère.
Laure Chaignat : « Les gens vont peut-être davantage regarder les pictogrammes. »
Ces panneaux, richement illustrés, sont rédigés en français et en allemand. /lad