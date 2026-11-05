Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Harmonie cantonale

Conçus selon les principes de signalisation des aires protégées de Suisse, les panneaux s’inscrivent également dans une démarche d’harmonisation cantonale, avec une présentation similaire à celle utilisée sur d’autres sites protégés du canton. Les onze panneaux répartis le long du parcours mettent l’accent par exemple sur la flore et la faune particulières de la tourbière, ou encore sur son utilisation par l’humain. Ils rappellent également les bons comportements à adopter sur place. Selon les autorités cantonales, il s'agit d'une étape supplémentaire dans la mise en valeur du site, pour lequel plusieurs mesures ont été engagées ces dernières années dans le but de renforcer sa protection et améliorer l’accueil du public.





L’espoir de diminuer les incivilités

Laure Chaignat, directrice du Centre Nature Les Cerlatez, espère également que cette nouvelle signalisation contribuera à faire diminuer les incivilités régulièrement constatées autour de l’étang de la Gruère.