La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Trois associations bruntrutaines ont été soutenues la JCI Porrentruy, qui organise cette course ...
La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Trois associations bruntrutaines ont été soutenues la JCI Porrentruy, qui organise cette course.

Des membres de la JCI Porrentruy ont remis des chèques à l'association Familles d'Ajoie. Des membres de la JCI Porrentruy ont remis des chèques à l'association Familles d'Ajoie.

La PopColorRun a permis d’offrir des dons à hauteurs de 6'000 francs à des associations bruntrutaines. Organisée par la Jeune Chambre internationale Porrentruy, la deuxième édition de cette manifestation s’est déroulée le 21 juin et a réuni 300 participants qui ont parcourus 3'000 tours de ville.

Cet automne, des membres de la JCI ont remis un chèque de 2'000 francs aux Scouts Saint-Pierre, ainsi que deux fois 2'000 francs à l’association Familles d’Ajoie, qui regroupe la Bulle verte et Libre’Accès.

L’organisation de cette course a aussi valu une distinction nationale à la JCI Porrentruy. En octobre, à La Chaux-de-Fonds, le congrès national de l’organisation a décerné un award national pour la mise sur pied de cet événement. /comm-ncp


 

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