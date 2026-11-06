La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun a permis d’offrir des dons à hauteurs de 6'000 francs à des associations bruntrutaines. Organisée par la Jeune Chambre internationale Porrentruy, la deuxième édition de cette manifestation s’est déroulée le 21 juin et a réuni 300 participants qui ont parcourus 3'000 tours de ville.

Cet automne, des membres de la JCI ont remis un chèque de 2'000 francs aux Scouts Saint-Pierre, ainsi que deux fois 2'000 francs à l’association Familles d’Ajoie, qui regroupe la Bulle verte et Libre’Accès.

L’organisation de cette course a aussi valu une distinction nationale à la JCI Porrentruy. En octobre, à La Chaux-de-Fonds, le congrès national de l’organisation a décerné un award national pour la mise sur pied de cet événement. /comm-ncp