« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Faire en sorte que l’histoire traverse les générations. L’un des objectifs visés par les responsables du GLM, 50 ans après le rachat des terres convoitées par l’armée aux Franches-Montagnes. Les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon ont mis un terme à l’affaire de la place d’armes en signant l’acte de rachat à la Confédération le 30 décembre 1976.

Cette semaine, une exposition a été mise sur pied à la halle de gymnastique des Genevez dans le but de permettre aux jeunes générations d’apprendre à connaître l’histoire, pour ne pas l’oublier. Les 280 élèves des écoles des trois villages ont ainsi été immergés dans la lutte de leurs ancêtres.