« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Il y a 50 ans, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signaient le rachat des terrains ...
« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Il y a 50 ans, les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon signaient le rachat des terrains convoités par l’armée pour installer une place d’armes aux Franches-Montagnes. RFJ retrace les moments marquants de l’histoire.

Le domaine de Sous-la-Côte est situé sur un plateau au-dessus de Lajoux direction Montfaucon. La ferme a totalement brûlé en 1963 et a été reconstruite par la Confédération. Le domaine de Sous-la-Côte est situé sur un plateau au-dessus de Lajoux direction Montfaucon. La ferme a totalement brûlé en 1963 et a été reconstruite par la Confédération.

Faire en sorte que l’histoire traverse les générations. L’un des objectifs visés par les responsables du GLM, 50 ans après le rachat des terres convoitées par l’armée aux Franches-Montagnes. Les communes des Genevez, Lajoux et Montfaucon ont mis un terme à l’affaire de la place d’armes en signant l’acte de rachat à la Confédération le 30 décembre 1976.

Cette semaine, une exposition a été mise sur pied à la halle de gymnastique des Genevez dans le but de permettre aux jeunes générations d’apprendre à connaître l’histoire, pour ne pas l’oublier. Les 280 élèves des écoles des trois villages ont ainsi été immergés dans la lutte de leurs ancêtres.

Jérémie Gerber : « Le principal, c’est de faire perdurer ça le plus longtemps possible. »

Ecouter le son

Même si certains enfants ont des bribes de connaissances grâce à une affiche dans le salon ou un récit de leurs grands-parents, force est d’admettre que la transmission semble s’effilocher. « C’est regrettable, lamentable même », s’exclame Jean-René Brahier, gérant du GLM, qui estime que « le Canton a fauté dans l’instruction ». Enseignant au cercle scolaire Franches-Montagnes Est, Lucien Kohler constate toutefois que « l’histoire circule toujours dans certaines familles ». La réussite de la transmission se calculera au fil des générations, car pour Jérémie Gerber, jeune de Lajoux membre de l’assemblée des délégués du GLM, « le principal sera de faire perdurer cette mémoire le plus longtemps possible ».

Cette semaine, les 280 élèves des écoles des trois villages ont été immergés dans la lutte de leurs ancêtres. Cette semaine, les 280 élèves des écoles des trois villages ont été immergés dans la lutte de leurs ancêtres.

Les autres épisodes


 

Actualités suivantes

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 07:55

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:30

Articles les plus lus

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 21:01

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:30

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 07:55

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 21:01

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:30

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:28

Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

Un concours pour les jeunes pianistes jurassiens

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 14:42

Des bouchons conséquents à la sortie de Delémont

Des bouchons conséquents à la sortie de Delémont

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 17:15

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 21:01

Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Des panneaux pour informer et sensibiliser à la Gruère

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:28