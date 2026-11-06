« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Une éditorialiste a publié cette semaine un ouvrage tiré de ses échanges durant plusieurs années ...
« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Une éditorialiste a publié cette semaine un ouvrage tiré de ses échanges durant plusieurs années avec le président français. Ce dernier n’était pas au courant de la publication de ce livre.

Emmanuel Macron s'est confié à une éditorialiste. (Photo : Christophe Petit Tesson/Pool Photo via AP). Emmanuel Macron s'est confié à une éditorialiste. (Photo : Christophe Petit Tesson/Pool Photo via AP).

C’est un livre qui fait beaucoup parler en France. L’ancienne conseillère de Ségolène Royal, Françoise Degois, a publié jeudi « Vous êtes tous trop durs avec moi ». Un ouvrage tiré des conversations privées de cette éditorialiste de gauche avec le président Emmanuel Macron. France Info explique sur son site internet que c’est le chef de l’État qui a initié les échanges à l’été 2024 sur la messagerie Telegram. Il avait, en effet, remercié Françoise Degois pour avoir soutenu son épouse Brigitte Macron visée par des messages complotistes. Les détails d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son

Le chef de l’État s’est notamment confié sur la dissolution, le Rassemblement national ou encore son avenir après l’Élysée :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 11:10

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:30

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

Articles les plus lus

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 21:01

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:30

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49