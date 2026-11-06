« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

C’est un livre qui fait beaucoup parler en France. L’ancienne conseillère de Ségolène Royal, Françoise Degois, a publié jeudi « Vous êtes tous trop durs avec moi ». Un ouvrage tiré des conversations privées de cette éditorialiste de gauche avec le président Emmanuel Macron. France Info explique sur son site internet que c’est le chef de l’État qui a initié les échanges à l’été 2024 sur la messagerie Telegram. Il avait, en effet, remercié Françoise Degois pour avoir soutenu son épouse Brigitte Macron visée par des messages complotistes. Les détails d’Alexandre Rossé :

