Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Le siège de Thomas Stettler au Conseil national vacille un peu plus depuis une semaine. L’UDC Jura devra le maintenir sans le soutien du PLRJ, un affaiblissement des forces de droite assumé par les libéraux-radicaux.
C’est la première décision forte prise dans le monde politique jurassien en vue des élections fédérales de l’an prochain : le PLRJ ne veut pas reconduire l’alliance d’il y a quatre ans avec l’UDC. Une décision qui affaiblit les chances de réélection du conseiller national Thomas Stettler. Jeudi soir, l’UDC Jura tenait son premier rendez-vous depuis cette annonce. Aucun membre ne s’est exprimé sur ce choix lors de l’assemblée à Bassecourt. « Cela m’a surpris que personne ne réagisse », a déclaré sur RFJ le président de l’UDC Jura, Alain Koller « mais je pense que les gens se disent qu’on a nos chances et on sait ce qu’il faut faire ».
Alain Koller : « Ce sera plus difficile, mais on va mettre les bouchées doubles. »
Le PLRJ a donc choisi de ne pas s’allier, argumentant des divergences trop fortes avec l’UDC. « La ligne a changé, il a beaucoup de thématiques où on ne partage pas le même point de vue », assume Martin Braichet. Le président du PLRJ estime aussi que « Thomas Stettler n’a pas tenu la ligne attendue, notamment sur les infrastructures routières et le Mercosur ».
Martin Braichet : « On prend des voies séparées. »
Le président du PLRJ a pour objectif de pouvoir présenter une liste au Conseil national l’an prochain, tout en admettant que les chances d’élections sont « quasi nulles ». Pour Martin Braichet, le PLRJ reste un parti en reconstruction et doit défendre ses valeurs en « se démarquant clairement de l’UDC ». /clo