Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Le siège de Thomas Stettler au Conseil national vacille un peu plus depuis une semaine. L’UDC ...
Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Le siège de Thomas Stettler au Conseil national vacille un peu plus depuis une semaine. L’UDC Jura devra le maintenir sans le soutien du PLRJ, un affaiblissement des forces de droite assumé par les libéraux-radicaux.

L'UDC jurassien Thomas Stettler devra mener une campagne dense l'an prochain s'il veut rester au Conseil national. L'UDC jurassien Thomas Stettler devra mener une campagne dense l'an prochain s'il veut rester au Conseil national.

C’est la première décision forte prise dans le monde politique jurassien en vue des élections fédérales de l’an prochain : le PLRJ ne veut pas reconduire l’alliance d’il y a quatre ans avec l’UDC. Une décision qui affaiblit les chances de réélection du conseiller national Thomas Stettler. Jeudi soir, l’UDC Jura tenait son premier rendez-vous depuis cette annonce. Aucun membre ne s’est exprimé sur ce choix lors de l’assemblée à Bassecourt. « Cela m’a surpris que personne ne réagisse », a déclaré sur RFJ le président de l’UDC Jura, Alain Koller « mais je pense que les gens se disent qu’on a nos chances et on sait ce qu’il faut faire ».

Alain Koller : « Ce sera plus difficile, mais on va mettre les bouchées doubles. »

Ecouter le son

Le PLRJ a donc choisi de ne pas s’allier, argumentant des divergences trop fortes avec l’UDC. « La ligne a changé, il a beaucoup de thématiques où on ne partage pas le même point de vue », assume Martin Braichet. Le président du PLRJ estime aussi que « Thomas Stettler n’a pas tenu la ligne attendue, notamment sur les infrastructures routières et le Mercosur ».

Martin Braichet : « On prend des voies séparées. »

Ecouter le son

Le président du PLRJ a pour objectif de pouvoir présenter une liste au Conseil national l’an prochain, tout en admettant que les chances d’élections sont « quasi nulles ». Pour Martin Braichet, le PLRJ reste un parti en reconstruction et doit défendre ses valeurs en « se démarquant clairement de l’UDC ». /clo


 

Actualités suivantes

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 11:10

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

Articles les plus lus

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Un « frémissement de reprise » pour l’économie jurassienne

Région    Actualisé le 05.11.2026 - 21:01

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

La HE-Arc Ingénierie ouvre ses portes aux entreprises

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:30

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Le chef des Services Industriels de Delémont se retire

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 04:49

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49