Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

C’est la première décision forte prise dans le monde politique jurassien en vue des élections fédérales de l’an prochain : le PLRJ ne veut pas reconduire l’alliance d’il y a quatre ans avec l’UDC. Une décision qui affaiblit les chances de réélection du conseiller national Thomas Stettler. Jeudi soir, l’UDC Jura tenait son premier rendez-vous depuis cette annonce. Aucun membre ne s’est exprimé sur ce choix lors de l’assemblée à Bassecourt. « Cela m’a surpris que personne ne réagisse », a déclaré sur RFJ le président de l’UDC Jura, Alain Koller « mais je pense que les gens se disent qu’on a nos chances et on sait ce qu’il faut faire ».