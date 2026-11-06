Des marches gourmandes à sécuriser

Réduire les risques

Certains propriétaires forestiers réagissent bien à l’annonce d’abattre des arbres leur appartenant. D’autres ont plus de mal à comprendre la nécessité d’agir devant des arbres qui ne sont apparemment pas très dangereux. Joseph Saucy remarque qu’au fil des années on se préoccupe de plus en plus du risque. « Au début, on ne s’en rendait pas compte, maintenant on réalise qu’il y a des responsabilités importantes en cas d’accident », relève le spécialiste de la forêt. D’ailleurs le garde-forestier évite d’utiliser le terme « sécuriser ». Il préfère celui de réduire au maximum les risques : « on ne peut jamais garantir à un organisateur qu’il y a zéro risque ». /ncp