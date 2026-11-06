Des marches gourmandes à sécuriser

Les arbres secs qui longent des chemins sont source d’inquiétude pour les garde-forestiers ...
Des marches gourmandes à sécuriser

Les arbres secs qui longent des chemins sont source d’inquiétude pour les garde-forestiers d’autant plus quand des centaines de personnes sont attendues pour une marche gourmande.

Le chemin qui traverse la forêt a été sécurisé. Le chemin qui traverse la forêt a été sécurisé.

Le mois de novembre est synonyme de Saint-Martin dans la région. Les premières manifestations se tiennent ce week-end, avec notamment la marche gourmande du FC Haute-Ajoie. La balade emmène des centaines de convives à travers la campagne, autour de Grandfontaine. Une petite partie se déroule en forêt, sur environ un kilomètre. De quoi mobiliser le garde-forestier du triage Ajoie Ouest. Face aux nombreux arbres secs, le garde-forestier a dû intervenir auprès des propriétaires forestiers pour effectuer des coupes en prévision de cette marche. Joseph Saucy précise que les travaux d’abattage ont été effectués en début de semaine.

Joseph Saucy : « On fait tout pour que la manifestation puisse se faire dans de bonnes conditions. »

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Réduire les risques

Certains propriétaires forestiers réagissent bien à l’annonce d’abattre des arbres leur appartenant. D’autres ont plus de mal à comprendre la nécessité d’agir devant des arbres qui ne sont apparemment pas très dangereux. Joseph Saucy remarque qu’au fil des années on se préoccupe de plus en plus du risque. « Au début, on ne s’en rendait pas compte, maintenant on réalise qu’il y a des responsabilités importantes en cas d’accident », relève le spécialiste de la forêt. D’ailleurs le garde-forestier évite d’utiliser le terme « sécuriser ». Il préfère celui de réduire au maximum les risques : « on ne peut jamais garantir à un organisateur qu’il y a zéro risque ». /ncp


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