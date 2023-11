La Bénichon à Saint-Martin

En ce second week-end de St-Martin, on quitte nos frontières jurassiennes. Si le Revira bat son plein, d’autres fêtes ailleurs en Suisse portent aussi le sceau de la convivialité. Exemple à Saint-Martin, une commune fribourgeoise qui regroupe les villages de Besencens, de Fiaugères et de Saint-Martin depuis 2004 dans le district de la Veveyse. Là-bas, comme ailleurs dans le canton, on fête la Bénichon. Mais on connaît aussi la tradition jurassienne. La syndique de la commune sait qu’on y mange bien : « on mange beaucoup de cochonnaille, j’ai entendu parler des excellents repas, mais comme nous on fête déjà la Bénichon à cette période-là, je reste en général par ici ». Ursula Hugi décrie la Bénichon comme une fête des récoltes qui se déroule en famille : « c’est aussi un repas où on mange copieusement, on a aussi nos petites spécialités ». La syndique cite la moutarde de la Bénichon, les poires à botzi, les meringues avec la crème, les pains d’anis, et le jambon. Il y a donc plusieurs parallèles entre la fête jurassienne et celle célébrée dans le canton de Fribourg