Votations fédérales : quatre débats à suivre sur RFJ

RFJ ouvre le débat sur les votations fédérales du dimanche 29 novembre prochain. La rédaction ...
Votations fédérales : quatre débats à suivre sur RFJ

RFJ ouvre le débat sur les votations fédérales du dimanche 29 novembre prochain. La rédaction organise quatre débats dans « La Matinale », du lundi au jeudi dès 7h30, avec des intervenants régionaux.

Suivez nos débats sur les votations fédérales de lundi à jeudi dès 7h30. (Photo d'archives: Georges Henz.) Suivez nos débats sur les votations fédérales de lundi à jeudi dès 7h30. (Photo d'archives: Georges Henz.)

RFJ donne la parole aux différents camps à l'approche des votations fédérales du 29 novembre. Quatre débats sont au programme de « La Matinale » pour confronter les arguments autour des objets soumis au vote. Les discussions seront diffusées en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site chaque matin dès 7h30.


Lundi 9 novembre dès 7h30

La semaine débutera avec la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Philippe Zahno, secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité, fera face au conseiller national jurassien Loïc Dobler (PS).


Mardi 10 novembre dès 7h30

Le deuxième débat sera consacré à l'initiative sur l'imposition des couples mariés. Irène Donzé, députée suppléante PLR, échangera avec Céline Petermann, présidente des Femmes du Centre.


Mercredi 11 novembre dès 7h30

Faut-il limiter les feux d'artifice en Suisse ? Le député UDC et maire de Basse-Vendelin, John Moser, et Léonard Paget, coprésident des Vert-e-s Jura, confronteront leurs arguments autour de cette initiative populaire.


Jeudi 12 novembre dès 7h30

La série se terminera sur le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA. Le conseiller national UDC Thomas Stettler en débattra avec la conseillère aux États socialiste Mathilde Crevoisier Crelier.


 

Actualités suivantes

L’arrivée des services cantonaux et du pôle de formation du CEFJEF se précisent à Moutier

L’arrivée des services cantonaux et du pôle de formation du CEFJEF se précisent à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 14:15

Des marches gourmandes à sécuriser

Des marches gourmandes à sécuriser

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 12:08

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 11:10

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 12:09

Articles les plus lus

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 11:10

Des marches gourmandes à sécuriser

Des marches gourmandes à sécuriser

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 12:08

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 12:09

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Crédit pour l'assainissement d'un site pollué à Moutier

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 11:10

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Fédérales : l’UDC Jura reste confiante

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 12:09

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

« L’autre revue de presse » : Ça chauffe !

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:10

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

« GLM – terres rachetées » : la transmission (5/5)

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:30

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

La PopColorRun se conclut par un don de 6'000 francs

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 09:49

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

« Le monde en cause » : les confessions d’Emmanuel Macron dans un livre

Région    Actualisé le 06.11.2026 - 10:20