Votations fédérales : quatre débats à suivre sur RFJ

RFJ donne la parole aux différents camps à l'approche des votations fédérales du 29 novembre. Quatre débats sont au programme de « La Matinale » pour confronter les arguments autour des objets soumis au vote. Les discussions seront diffusées en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site chaque matin dès 7h30.





Lundi 9 novembre dès 7h30

La semaine débutera avec la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Philippe Zahno, secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité, fera face au conseiller national jurassien Loïc Dobler (PS).





Mardi 10 novembre dès 7h30

Le deuxième débat sera consacré à l'initiative sur l'imposition des couples mariés. Irène Donzé, députée suppléante PLR, échangera avec Céline Petermann, présidente des Femmes du Centre.





Mercredi 11 novembre dès 7h30

Faut-il limiter les feux d'artifice en Suisse ? Le député UDC et maire de Basse-Vendelin, John Moser, et Léonard Paget, coprésident des Vert-e-s Jura, confronteront leurs arguments autour de cette initiative populaire.





Jeudi 12 novembre dès 7h30

La série se terminera sur le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA. Le conseiller national UDC Thomas Stettler en débattra avec la conseillère aux États socialiste Mathilde Crevoisier Crelier.