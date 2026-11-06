L’arrivée des services cantonaux et du pôle de formation du CEFJEF se précisent à Moutier

Le Gouvernement jurassien a défini l'emplacement de plusieurs services cantonaux à Moutier. Les déménagements sont prévus en 2028, tandis que le pôle de formation du CEJEF sera pleinement opérationnel en 2029.
L'installation de l'administration jurassienne à Moutier se précise. Le Gouvernement a validé la répartition définitive de plusieurs services dans les bâtiments du Château après quelques ajustements. Les déménagements se dérouleront courant 2028, en fonction de l'avancement des travaux, précise le Canton dans son communiqué de ce vendredi.
Le Château 9 accueillera le Guichet unique, la salle d'examens de l'Office des véhicules et le Contrôle des finances. Le Service des contributions et la Police cantonale occuperont le Château 30. Le Service de l'informatique et l'Office des sports s'installeront au Château 30c. Les bâtiments 11 et 13 proposeront des espaces de travail et des salles de réunion partagés. La prison du Château 30b entrera entièrement en service ces prochains mois.
Le pôle de formation entièrement occupé en 2029
Le Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) prendra progressivement possession de ses locaux à Moutier. Leur occupation complète est prévue pour la rentrée d'août 2029.
Le projet initial, présenté en 2024, doit être revu en raison de la nouvelle stratégie immobilière cantonale et de la répartition des formations artisanales entre Berne et le Jura. Le Gouvernement définira la composition définitive du pôle début 2027. Certains ateliers resteront en activité durant les travaux. /comm-mlm