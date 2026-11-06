L’arrivée des services cantonaux et du pôle de formation du CEFJEF se précisent à Moutier

L'installation de l'administration jurassienne à Moutier se précise. Le Gouvernement a validé la répartition définitive de plusieurs services dans les bâtiments du Château après quelques ajustements. Les déménagements se dérouleront courant 2028, en fonction de l'avancement des travaux, précise le Canton dans son communiqué de ce vendredi.

Le Château 9 accueillera le Guichet unique, la salle d'examens de l'Office des véhicules et le Contrôle des finances. Le Service des contributions et la Police cantonale occuperont le Château 30. Le Service de l'informatique et l'Office des sports s'installeront au Château 30c. Les bâtiments 11 et 13 proposeront des espaces de travail et des salles de réunion partagés. La prison du Château 30b entrera entièrement en service ces prochains mois.