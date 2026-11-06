L’évolution de la profession préoccupe les enseignants jurassiens

Pour son premier congrès du SEJ dans le costume de ministre en charge de la formation, Raphaël Ciocchi, issu du monde de l’enseignement et membre du SEJ, est naturellement sensible aux remontées du terrain. « Les conditions des enseignants ont un impact sur les conditions d’apprentissage des élèves. Aux écoles et enseignants, aujourd’hui, on leur demande beaucoup. Or, l’école ne peut pas tout faire et ne peut plus remplacer certains acteurs majeurs de la société », comprend Raphaël Ciocchi qui a fait face à une demande concrète sur lequel son département travaillait déjà.





Égalité de traitement en question pour les enseignants des classes 1P-2P

Les enseignantes de 1P-2P lui ont remis une lettre demandant l’égalité de traitement, n’étant historiquement rémunérées qu’à 95% en comparaison avec leurs collègues des classes supérieures. « Alors qu’elles ont la même formation HEP, le même cahier des charges, la même évaluation de fonction, mais un salaire particulier basé sur un mode de calcul qui n’est plus compris. La demande, c’est de remettre de la sérénité et la reconnaissance qu’elles méritent », revendique Christophe Girardin. « On ne les a pas oubliées », répond d’emblée le ministre.