Les sportives et sportifs jurassiens mis à l’honneur

Le Gouvernement jurassien souhaite honorer les sportifs régionaux. Des athlètes du Jura, « ayant remporté un titre élite sur le plan européen, mondial, ou ayant réalisé une performance exceptionnelle », sont invités mardi prochain par les autorités cantonales pour une réception d’honneur. Après la partie officielle, qui se déroulera au Raiffeisen Parc et débutera à 17h, les fans auront l’opportunité d’échanger quelques mots avec celles et ceux qui les ont fait rêver. Une belle brochette de champions sera présente sur place, tels que :