Les sportives et sportifs jurassiens mis à l’honneur

Le Gouvernement jurassien accueillera mardi prochain des sportifs de la région qui se sont illustrés cette année. La cérémonie se tiendra au Raiffeisen à partir de 17h. Les sportifs prendront également le temps d’échanger avec la population.
Le Gouvernement jurassien souhaite honorer les sportifs régionaux. Des athlètes du Jura, « ayant remporté un titre élite sur le plan européen, mondial, ou ayant réalisé une performance exceptionnelle », sont invités mardi prochain par les autorités cantonales pour une réception d’honneur. Après la partie officielle, qui se déroulera au Raiffeisen Parc et débutera à 17h, les fans auront l’opportunité d’échanger quelques mots avec celles et ceux qui les ont fait rêver. Une belle brochette de champions sera présente sur place, tels que :
- Steve Guerdat (hippisme) : champion du monde de saut d’obstacles
- Mike Smits (hippisme) : champion olympique de la Jeunesse de saut d’obstacles
- Mario Gandolfo (attelage) : champion du monde par équipe avec la Suisse, vice-champion du monde en individuel et champion de Suisse
- Simon Tabourat (agility) : champion du monde
- Jonas Waelti (tennis) : champion du monde par équipe M14 avec la Suisse, champion d’Europe individuel M14 et vainqueur du tournoi de Wimbledon M14
- Yannis Voisard (cyclisme) : 11e du Tour de France et médaillé de bronze du contre-la-montre des championnats de Suisse
- Angelica Moser (saut à la perche) : championne d’Europe et championne de Suisse
- Grégoire Saucy (sport automobile) : champion d’Europe d’endurance dans la catégorie LMP2
- Matias Moreno Domont (karaté) : champion d’Europe de kata individuel
- Elena Neuhaus, Hélène Nusbaumer et Lara Sauser (tchoukball) : championnes d’Europe avec l’équipe de Suisse féminine A
- Alexandre Piquerez, Yvan Sauvain, Arnaud Neukomm, Alexis Neukomm, Ken Steiner, Théo Courbat, Vincent Stemer, Thomas Huber, Joris Houlmann, Evan Fluri, Arthur Pouilly et Léo Neuenschwander, ainsi que Joël Vuilleumier et Fabio Lanterna (inline hockey) : champions d’Europe avec l’équipe de Suisse