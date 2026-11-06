Montfaucon analyse son administration « pour s’assurer que tout va bien »

Les autorités de Montfaucon examinent le fonctionnement de leur administration. Selon les informations de RFJ, le Conseil communal a récemment lancé une analyse. Le maire de la commune franc-montagnarde l’a confirmé ce vendredi après-midi. Xavier Schaffter indique que l’exécutif a mandaté en mai dernier un spécialiste en administration publique pour « gagner en efficacité et améliorer le service à la population ». Selon l’élu taignon, « l’idée est d’être proactif, de s’assurer que tout va bien et de trouver des pistes d’amélioration. » Xavier Schaffter, qui rejette le terme d’audit externe, assure « qu’il n’y aucun souci d’entente au Conseil communal et que les rapports avec les employés sont bons. »





« La démarche est anodine »

Le diagnostic a consisté en une analyse de terrain via des entretiens du spécialiste avec les membres de l’exécutif et les employés communaux. Des premières mesures ont été proposées sur la communication interne, la répartition des charges ou encore les applications informatiques. Leur mise en œuvre a débuté en octobre et sera suivie par le spécialiste. Les coûts de la démarche prévue sur une période de deux ans sont « minimes et dans la fourchette de la compétence du Conseil communal », précise le maire.

Xavier Schaffter rappelle qu’il est de la « responsabilité de l’exécutif de s’assurer que les affaires communales soient bien gérées. » Il souligne que « la démarche est anodine » et qu’elle ne méritait pas une communication spécifique auprès de la population. Le Conseil communal de Montfaucon prévoit d’expliquer sa démarche en détails aux citoyens lors de la prochaine assemblée communale du 7 décembre. /nmy