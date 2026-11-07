« A vos gammes ! » - La Société de musique d’Alle

La Société de musique d’Alle existe depuis 2019. Elle est née de l’union du Grütli et de l’Ancienne qui affichaient 150 ans d’existence. Ce nouveau départ a insufflé une belle dynamique à cette harmonie. La chronique « A vos gammes ! » (samedi 8h45, dimanche 8h30 sur RFJ) évoque les défis de cet ensemble musical avec Agnès Savary, responsable de la commission de musique, et Thaïs Closson, flûtiste de 18 ans.

Pour casser les codes et s’ouvrir à un public non initié, la Société de musique d’Alle propose samedi 21 novembre un concert d’automne dans un format réduit, adapté aux familles. Il va se tenir à 18h à la salle des fêtes et ne durer qu’une heure sur la thématique de la galaxie Star Wars.

Une quarantaine de membres jouent dans les rangs de cette société, qui peut compter sur de nombreux jeunes. Agnès Savary, qui a occupé différentes fonctions, relève que la moyenne d’âge est de 39 ans : « 14 membres ont moins de 20 ans et 7 sont déjà à la retraite ».

Ce mélange des générations est une richesse, selon Thaïs Closson. La jeune flûtiste de 18 ans et co-directrice de Jeunesse Music’Alle estime que « ça apporte tellement de différentes expériences ». /ncp