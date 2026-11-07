Elisabeth Baume-Schneider honorée par l'Université de Neuchâtel

Le 81e Dies academicus de l’Université de Neuchâtel a conféré samedi quatre doctorats honoris ...
Elisabeth Baume-Schneider honorée par l'Université de Neuchâtel

Le 81e Dies academicus de l’Université de Neuchâtel a conféré samedi quatre doctorats honoris causa à des personnalités renommées, dont la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. La manifestation s'est déroulée devant plus de 350 participants à l'aula des Jeunes-Rives.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a fait ses études universitaires à Neuchâtel (Photo d'archives : KEYSTONE/Andreas Becker). La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a fait ses études universitaires à Neuchâtel (Photo d'archives : KEYSTONE/Andreas Becker).

Le 81e Dies academicus de l’Université de Neuchâtel (UniNE) a conféré samedi quatre doctorats honoris causa à des personnalités renommées, dont la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. La manifestation s'est déroulée devant plus de 350 participants à l'aula des Jeunes-Rives.

Le dialogue entre les savoirs a constitué le thème central de la journée, a indiqué l'UniNE dans un communiqué. L'édition 2026 était en outre menée pour la première fois par la rectrice Deniz Gyger Gaspoz, en fonction depuis le 1er février. Le protocole a été un peu bousculé par rapport aux habitudes de la cérémonie.

En accord avec le thème du jour, la nouvelle rectrice a tenu son allocution sous forme "dialoguée" avec la conseillère d’Etat neuchâteloise et cheffe du Département de la formation et des finances Crystel Graf. Sarah Bramaud du Boucheron s’est également exprimée à la tribune de l'aula des Jeunes-Rives.


Quatre doctorats

L'étudiante a obtenu, dans le cadre de son master en droit, le prix de la meilleure plaideuse lors d’un concours international consacré au droit de la santé. Au-delà, comme chaque année, la manifestation a été aussi l’occasion d’honorer des personnalités reconnues pour leur excellence, en leur remettant un doctorat honoris causa.

La distinction a été accordée en premier lieu à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, pour la Faculté des sciences économiques. La citoyenne des Breuleux (JU) est diplômée en sciences sociales de ce qui s’appelait à l'époque la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Neuchâtel.

Les autres titres ont été attribués à la mathématicienne française Nicole El Karoui (sciences), au professeur de psychologie culturelle d’origine estonienne Jaan Valsiner (lettres et sciences humaines) et au professeur de droit pénal et criminologie bâlois Mark Pieth (droit), un expert souvent consulté par les médias notamment.

En tant que journée officielle, le Dies academicus a pour but d’entretenir une tradition et d’affirmer l’identité de l'Université de Neuchâtel, a rappelé cette dernière. La cérémonie est marquée par un cortège en toges académiques et le respect d’un protocole. /ats


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