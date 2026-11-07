Des puzzles plutôt que des écrans

Ce tournoi est inspiré de la Nuit du puzzle à laquelle les deux mamans ont pris part à Châtillon. « On a pris beaucoup de plaisir et on a eu un déclic », explique Sarah Bachmann. « On a aussi envie de faire passer le message qu’on peut se passer des écrans », poursuit Sophie Eggenschwiler. Les deux amies ont vécu une expérience marquante en famille : « Un après-midi, on a monté un puzzle ensemble. Nos enfants se moquaient un peu de nous mais ils ont tous fini autour de nous, agglutinés comme des mouches, à essayer de le terminer au plus vite ». Ce samedi à Boécourt, plus d’une centaine d’amateurs de toutes les générations sont annoncés. Ce qui donne déjà l’envie aux organisatrices de faire perdurer leur tournoi. /msc