Des puzzles plutôt que des écrans

Patience et réflexion sont de mise ce samedi à Boécourt. Sophie Eggenschwiler et Sarah Bachmann ...
Des puzzles plutôt que des écrans

Patience et réflexion sont de mise ce samedi à Boécourt. Sophie Eggenschwiler et Sarah Bachmann proposent un tournoi de puzzle pour réunir toutes les générations autour de milliers de pièces et laisser les smartphones de côté.

Laurence et Guillaume de Courfaivre font partie des duos engagés dans ce tournoi de puzzle à Boécourt. Laurence et Guillaume de Courfaivre font partie des duos engagés dans ce tournoi de puzzle à Boécourt.

Le puzzle a toujours la cote. C’est ce que démontrent ce samedi Sophie Eggenschwiler et Sarah Bachmann à Boécourt. Les deux amies ont lancé un tournoi de puzzle à la halle des fêtes. Elles proposent trois manches de quatre heures pour assembler, en duo, le plus de pièces possibles. Le premier puzzle est imposé et est identique pour toutes les équipes. Ensuite, il faut choisir parmi une large sélection de casse-têtes de 200, 500 et 1'000 pièces. Stratégie, réflexion et rapidité sont de mise.

Reportage en compagnie de Laurence et Guillaume, un duo mère-fils

Ecouter le son

Le choix de puzzles est vaste. Le choix de puzzles est vaste.

Ce tournoi est inspiré de la Nuit du puzzle à laquelle les deux mamans ont pris part à Châtillon. « On a pris beaucoup de plaisir et on a eu un déclic », explique Sarah Bachmann. « On a aussi envie de faire passer le message qu’on peut se passer des écrans », poursuit Sophie Eggenschwiler. Les deux amies ont vécu une expérience marquante en famille : « Un après-midi, on a monté un puzzle ensemble. Nos enfants se moquaient un peu de nous mais ils ont tous fini autour de nous, agglutinés comme des mouches, à essayer de le terminer au plus vite ». Ce samedi à Boécourt, plus d’une centaine d’amateurs de toutes les générations sont annoncés. Ce qui donne déjà l’envie aux organisatrices de faire perdurer leur tournoi. /msc

Sarah Bachmann et Sophie Eggenschwiler : « On voit que le puzzle reste au goût du jour. »

Ecouter le son

Sarah Bachmann (à gauche) et Sophie Eggenschwiler (au centre) peuvent compter sur l'appui d'Adeline Cramatte pour la 1re édition de leur tournoi de puzzle. Sarah Bachmann (à gauche) et Sophie Eggenschwiler (au centre) peuvent compter sur l'appui d'Adeline Cramatte pour la 1re édition de leur tournoi de puzzle.


 

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