Une station-service braquée à Boncourt

Un individu a dérobé de l’argent ce samedi en menaçant une employée à l’aide d’une arme de ...
Une station-service braquée à Boncourt

Un individu a dérobé de l’argent ce samedi en menaçant une employée à l’aide d’une arme de poing. Il a pris la fuite à pied. La police jurassienne lance un appel à témoin.

Le brigandage s'est passé dans cette station-service de Boncourt. (Photo : Jubin.ch). Le brigandage s'est passé dans cette station-service de Boncourt. (Photo : Jubin.ch).

Le village de Boncourt a été le théâtre d’un brigandage ce samedi à la mi-journée. Une station-service a été prise pour cible par un malfrat. L’individu y a menacé une employée à l’aide d’une arme de poing vers 12h10. La police cantonale jurassienne en fait part en fin de journée dans un communiqué. Le brigand s’est fait remettre de l’argent, « une somme dérisoire au regard de l’infraction commise », selon l’officier de service. Il a quitté les lieux à pied dans une direction inconnue.

À la suite de l’alarme, un important dispositif de recherches a été mis en place par la police cantonale jurassienne, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et la gendarmerie française. Il n’a pas permis d’appréhender l’auteur des faits. La police judiciaire s’est également rendue sur place. Un appel à témoin est lancé. « Toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête est priée d’appeler la centrale de la police cantonale au 032 420 65 65 », indique le communiqué des forces de l’ordre. /comm-emu-msc


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