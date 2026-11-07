« Chaud Devant » : Charline Muller

Un tartare sans viande et parfaitement goûteux avec les tartares sur toasts de la jeune cuisinière ...
« Chaud Devant » : Charline Muller

Un tartare sans viande et parfaitement goûteux avec les tartares sur toasts de la jeune cuisinière en formation Charline Muller.

Charline présente son tartare végétarien avec betteraves, pommes et féta. Charline présente son tartare végétarien avec betteraves, pommes et féta.

Voilà un plat goûteux et sans viande. Un tartare de betteraves et de pommes avec féta. Charline Muller, est une jeune cuisinière en formation, mais cultive depuis toujours, la passion de la cuisine. Elle a déjà proposé quelques tartares dans cette chronique, et celui-ci est végétarien.

Le tartare de légumes désigne simplement une préparation avec des aliments coupés en petits dés ou en lamelles, et ceux composés par Charline sont délicatement posés sur un toast. Ici, le mariage de betteraves et de pommes acidulées va réveiller vos papilles gustatives. /jmp

Charline Muller : « La betterave, la pomme et la féta vont donner un visuel très appétissant à la recette. »

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