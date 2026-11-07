« Chaud Devant » : Charline Muller

Voilà un plat goûteux et sans viande. Un tartare de betteraves et de pommes avec féta. Charline Muller, est une jeune cuisinière en formation, mais cultive depuis toujours, la passion de la cuisine. Elle a déjà proposé quelques tartares dans cette chronique, et celui-ci est végétarien.



Le tartare de légumes désigne simplement une préparation avec des aliments coupés en petits dés ou en lamelles, et ceux composés par Charline sont délicatement posés sur un toast. Ici, le mariage de betteraves et de pommes acidulées va réveiller vos papilles gustatives. /jmp